Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi zorlu sınava çıkacak olan Kanarya'da 4 isim kart görmesi durumunda Beşiktaş maçında sahada olmayacak. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Bu isimlerden Mert Hakan, Amrabat ve Maximin Gaziantep'e götürülmedi.
Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic ve Fred maçta sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
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