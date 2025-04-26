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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi zorlu sınava çıkacak olan Kanarya'da 4 isim kart görmesi durumunda Beşiktaş maçında sahada olmayacak. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 09:59
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

Bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de 7 isim kart sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat ve Fred sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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