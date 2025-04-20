FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ettiği haftada hata yapmak istemiyor. Bu sezon 29 maçta; 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kanarya 71 puanla 2. sırada yer alıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de 6 futbolcunun kart sınırında olması teknik heyeti düşündürüyor. Kayserispor maçı muhtemel 11'inde değişiklik yapılması beklenirken, hücum yollarında Tadic, Talisca, Dzeko ve En Nesyri gibi isimlerden hangilerinin oynayacağı merak ediliyor. Sergej Jakirovic yönetiminde küme düşme potasından çıkan Kayserispor ise 8 eksikle mücadele edecek. Zorlu Kadıköy deplasmanında puan ya da puanlar almayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kümede kalma yolunda rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-BELLONA KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Carlos, Skriniar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, En-Nesyri.

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Nurettin, Ramazan, Mane, Nazon

TADIC'TEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Son 10 haftada 1 gol atabilen Dusan Tadic, Sivasspor deplasmanında oynadığı futbol ve attığı 2 gol ile takımının 3 puan kazanmasında önemli katkıda bulundu. İşte Dusan Tadic'in Süper Lig istatistikleri:

KANARYA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Galatasaray'ın Bodrum FK'yı 2-0 yenip puan farkını 6'ya çıkardığı haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, Kayserispor maçında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Kanarya, iç saha avantajını kullanarak etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Taraftarı önünde net bir skorla galip gelmek isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle olan puan farkını tekrar 3'e düşürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte 7'si üst üste olmak üzere 12 galibiyet elde eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK MERT HAKAN

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın müsabakada yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, çalışmalara başladı. Faslı orta sahanın Kayseri karşısında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.

FENERBAHÇE İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 48. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez rakip oldu. Geride kalan 47 maçta sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Bu süreçte Fenerbahçe 107, Kayserispor da 50 gol kaydetti.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma sarı-lacivertlilerin 6-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

SARI-LACİVERTLİLER ÜSTÜN OLAN TARAF

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de oynanan son 10 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 9'unda hanesine 3'er puan yazdırırken, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayseri ekibinin, Fenerbahçe'yi en son 3 Kasım 2019 tarihinde evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.

TARİHE GEÇEN SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 20 Şubat 2005 tarihindeki müsabakada 7-0'lık skorla aldı.

Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. 23 Kasım 2024'te oynanan ve Fenerbahçe'nin kazandığı 6-2'lik müsabaka da en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe-Kayserispor arasındaki son maçlar gollü geçti. 3'ü Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 4 mücadelede toplam 23 gol kaydedildi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların tamamını kazanırken, 5.75 gol ortalaması yakalandı. Sarı-lacivertlilerin 17 golüne, sarı-kırmızılılar 6 golle karşılık verdi.

KANARYA'NIN İÇ SAHA KARNESİ

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon evinde 14 karşılaşmaya çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu, Samsunspor ile de golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 6'sında da kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 35 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

KAYSERİSPOR JAKIROVİC İLE ÇIKIŞA GEÇTİ

Sezon içerisinde inişli-çıkışlı performansıyla küme düşme hattına kadar gerileyen Kayserispor, 22. hafta öncesi Sergej Jakirovic'in göreve gelmesiyle yükselişe geçti. Kayseri ekibi, Jakirovic yönetiminde 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken 2 maçta da yenilgi yaşadı. Jakirovic yönetiminde 20 puan toplayan sarı-kırmızılılar ateş hattından çıktı. Öte yandan son 3 lig maçını kazanan Kayserispor bu süreçte kalesini de gole kapattı.

SARI-KIRMIZILILAR 8 EKSİKLE SAHADA

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Kayserispor, ceza ve sakatlıklardan dolayı 8 isimden yararlanamayacak. Sergej Jakirovic yönetiminde puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılarda, Hosseini, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Kartal, Ackah, Mehdi Bourabia, Cardoso ve Bahoken Fenerbahçe maçında süre alamayacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçının VAR hakemi Hollandalı Jeroen Manschot oldu. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.