Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçı 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Ligin 32. haftasında evinde oynayacağı Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Zirve yarışında takibini sürdürmek isteyen sarı lacivertliler mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Jose Mourinho zorlu maç öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe son 10 maçın 9'unu kazandı
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de oynanan son 10 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 9'unda hanesine 3'er puan yazdırırken, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayseri ekibinin, Fenerbahçe'yi en son 3 Kasım 2019 tarihinde evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerden 15 maçlık yenilmezlik serisi
Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte 7'si üst üste olmak üzere 12 galibiyet elde eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
İç saha karnesi
Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon evinde 14 karşılaşmaya çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu, Samsunspor ile de golsüz berabere kaldı.
Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 6'sında da kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 35 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.
Fenerbahçe'de 6 futbolcu kart sınırında
Fenerbahçe'de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz, Talisca, Dzeko
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