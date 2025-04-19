Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçı 11'i

Fenerbahçe son 10 maçın 9'unu kazandı Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de oynanan son 10 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 9'unda hanesine 3'er puan yazdırırken, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayseri ekibinin, Fenerbahçe'yi en son 3 Kasım 2019 tarihinde evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerden 15 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte 7'si üst üste olmak üzere 12 galibiyet elde eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.