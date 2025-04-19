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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçı 11'i

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Ligin 32. haftasında evinde oynayacağı Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Zirve yarışında takibini sürdürmek isteyen sarı lacivertliler mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Jose Mourinho zorlu maç öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 12:22
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Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçı 11'i

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, yarınki mücadeleden de 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçı 11'i

Ligde 48. randevu

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez rakip oldu. Geride kalan 47 maçta sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçı 11'i

9 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Bu süreçte Fenerbahçe 107, Kayserispor da 50 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma sarı-lacivertlilerin 6-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçı 11'i

Fenerbahçe son 10 maçın 9'unu kazandı

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de oynanan son 10 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 9'unda hanesine 3'er puan yazdırırken, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayseri ekibinin, Fenerbahçe'yi en son 3 Kasım 2019 tarihinde evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerden 15 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte 7'si üst üste olmak üzere 12 galibiyet elde eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçı 11'i

İç saha karnesi

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon evinde 14 karşılaşmaya çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu, Samsunspor ile de golsüz berabere kaldı.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçı 11'i

Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 6'sında da kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 35 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçı 11'i

Fenerbahçe'de 6 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Mourinho'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Bellona Kayserispor maçı 11'i

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz, Talisca, Dzeko

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