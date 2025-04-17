Kim-Skriniar heyecanı

Son 2 yılda transfer çalışmalarında başarılı hamleler yapan Fenerbahçe, yeni sezonda da güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sarı- lacivertliler özellikle savunma hattına önemli hamleler hedefliyor. Milan Skriniar'ın bonservisini almayı isteyen Fenerbahçe, 2021- 2022 sezonunda kadroda yer alan Kim Min Jae'yi de geri getirmeyi düşünüyor.

Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Kim için Fenerbahçe adı öne çıkıyor. Aynı zamanda ara transferde kadroya kiralık olarak katılan Skriniar da performansıyla beğeni topluyor. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin savunma hattında Kim-Skriniar ikilisinin oynama ihtimali taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.