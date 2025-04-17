CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kim-Skriniar heyecanı

Kim-Skriniar heyecanı

Son 2 yılda transfer çalışmalarında başarılı hamleler yapan Fenerbahçe, yeni sezonda da güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sarı- lacivertliler özellikle savunma hattına önemli hamleler hedefliyor. Milan Skriniar'ın bonservisini almayı isteyen Fenerbahçe, 2021- 2022 sezonunda kadroda yer alan Kim Min Jae'yi de geri getirmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kim-Skriniar heyecanı

Son 2 yılda transfer çalışmalarında başarılı hamleler yapan Fenerbahçe, yeni sezonda da güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sarı- lacivertliler özellikle savunma hattına önemli hamleler hedefliyor. Milan Skriniar'ın bonservisini almayı isteyen Fenerbahçe, 2021- 2022 sezonunda kadroda yer alan Kim Min Jae'yi de geri getirmeyi düşünüyor.

Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Kim için Fenerbahçe adı öne çıkıyor. Aynı zamanda ara transferde kadroya kiralık olarak katılan Skriniar da performansıyla beğeni topluyor. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin savunma hattında Kim-Skriniar ikilisinin oynama ihtimali taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.

Berke'den flaş karar! G.Saray...
F.Bahçe'ye Venezuela'dan sürpriz transfer!
DİĞER
Bir Gece Masalı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı!
Sırrı Süreyya Önder'in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? AK Parti Sözcüsü açıkladı
F.Bahçe'den Chiesa bombası!
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! 01:34
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! 01:24
R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! 00:21
Inter yarı finale yükseldi! Inter yarı finale yükseldi! 00:21
F.Bahçe'de En Nesyri planı! F.Bahçe'de En Nesyri planı! 00:21
Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir" Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir" 00:21
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! 00:21
Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... 00:21
F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı 00:21
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! 00:21
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... 00:21
G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! 00:20