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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe kritik virajda! İşte Mourinho'nun Net Global Sivasspor maçı 11'i

Fenerbahçe kritik virajda! İşte Mourinho'nun Net Global Sivasspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, Sivas'tan zaferle ayrılarak lider Galatasaray ile arasındaki farkı yeniden 3 puana indirmek istiyor. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe kritik virajda! İşte Mourinho'nun Net Global Sivasspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında bugün Sivasspor'a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Fenerbahçe kritik virajda! İşte Mourinho'nun Net Global Sivasspor maçı 11'i

Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, bugün de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, bu zorlu deplasmanda tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Portekizli çalıştırıcının oyuncularına; "Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybetme lüksümüz yok" dediği belirtildi.

Fenerbahçe kritik virajda! İşte Mourinho'nun Net Global Sivasspor maçı 11'i

4 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş sakatlıkları, İrfan Can Eğribayat ise hastalığı nedeniyle Sivas'a götürülmedi.

Fenerbahçe kritik virajda! İşte Mourinho'nun Net Global Sivasspor maçı 11'i

6 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, ceza sınırında bulunuyor... Bu isimlerden biri sarı kart görürse önümüzdeki hafta oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe kritik virajda! İşte Mourinho'nun Net Global Sivasspor maçı 11'i

TARAFTAR OLMAYACAK

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

Fenerbahçe kritik virajda! İşte Mourinho'nun Net Global Sivasspor maçı 11'i

FENERBAHÇE 21-7 ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Sivasspor bugün 38'inci kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-06 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 37 müsabakadan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 81 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe kritik virajda! İşte Mourinho'nun Net Global Sivasspor maçı 11'i

EN FARKLI SKOR: 5-1

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla, bu sezonun ilk yarısında da sahasında 4-0'lık skorla aldı.

Fenerbahçe kritik virajda! İşte Mourinho'nun Net Global Sivasspor maçı 11'i

İşte Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe kritik virajda! İşte Mourinho'nun Net Global Sivasspor maçı 11'i

NET GLOBAL SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Camara, Radakovic, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Simic, Rodrigues, Manaj

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert, İsmail, Fred, Oğuz, Talisca, Maximin, Dzeko

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