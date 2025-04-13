Fenerbahçe kritik virajda! İşte Mourinho'nun Net Global Sivasspor maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, Sivas'tan zaferle ayrılarak lider Galatasaray ile arasındaki farkı yeniden 3 puana indirmek istiyor. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)
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6 OYUNCU SINIRDA
Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, ceza sınırında bulunuyor... Bu isimlerden biri sarı kart görürse önümüzdeki hafta oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.
TARAFTAR OLMAYACAK
Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.
FENERBAHÇE 21-7 ÜSTÜN
Fenerbahçe ile Sivasspor bugün 38'inci kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-06 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 37 müsabakadan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 81 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi.
EN FARKLI SKOR: 5-1
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla, bu sezonun ilk yarısında da sahasında 4-0'lık skorla aldı.
İşte Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
NET GLOBAL SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Camara, Radakovic, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Simic, Rodrigues, Manaj
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert, İsmail, Fred, Oğuz, Talisca, Maximin, Dzeko
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