  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde! Fred ve Çağlar Söyüncü...

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde! Fred ve Çağlar Söyüncü...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerde Fred ve Çağlar Söyüncü, sakatlıklarını atlatmalarının ardından takımla çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 18:38 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 19:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde! Fred ve Çağlar Söyüncü...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda core çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden idmanın, pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-2 mağlup ettiği müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcuların, yenilenme ile aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.

TAKIMLA ÇALIŞTILAR

Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan Fred ve Çağlar Söyüncü, takımla çalışmalara başladı. İşte antrenmandan görüntüleri...

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması!
Ciro Immobile’ye yeni talip!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Galatasaray alarmı! Mourinho derbi sonrası harekete geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan video mesaj! Provokatif olaylara sert tepki: Sokak terörü soygunu perdeleme çabası
Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası!
F.Bahçe'de Fred için yoğun mesai!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı 18:38
Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası! Maradona'nın ölümünde cinayet iddiası! 17:54
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı 16:59
Villareal Getafe'yi mağlup etti! Villareal Getafe'yi mağlup etti! 16:52
Leipzig'de Rose ile yollar ayrıldı Leipzig'de Rose ile yollar ayrıldı 16:12
Trabzonspor Emir Kaan'ı radarına aldı! Trabzonspor Emir Kaan'ı radarına aldı! 16:05
Daha Eski
Cagliari Monza'yı farklı geçti! Cagliari Monza'yı farklı geçti! 15:51
Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı! Ronaldo'dan Ramazan Bayramı mesajı! 15:21
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş G.Saray açıklaması! 15:01
G.Saray'da F.Bahçe mesaisi başladı G.Saray'da F.Bahçe mesaisi başladı 14:44
Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? 14:24
Inter - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? 14:22