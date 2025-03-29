4x4'lük Fener

Fenerbahçe, Bodrum'da 4 golle coştu, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, erken golle öne geçti. 30 yaşındaki Slovak stoper, 13. maçında ilk golünü attı. Puscas'ın penaltısıyla skor 1-1'e geldikten hemen sonra UEFA Uluslar Ligi'nde Milli Takım'da Macaristan maçlarında asist şov yapan Oğuz sahne aldı. 24 yaşındaki kanat, tekrar takımını öne geçirdi. Oğuz, 37 maçta 13 gol, 8 asiste ulaşırken, Süper Lig'de gol sayısını ise 6'ya yükseltti.

SZYMANSKI 5 HAFTA SONRA

Gol sağanağın sürdüren Fenerbahçe, 36'da kaleci Rüzgar'ın hatasını affetmeyen Szymanski'yle farkı ikiye çıkardı. Polonyalı maestro, bu sezon 49 maçta 8 gol, 9 asist katkısı sağladı. 24. haftadaki Alanya maçında attığı golün ardından 5 hafta sonra ağları havalandırdı. 44'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Brezilyalı yıldız Talisca da Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltıdan ağları havalandırdı. Sambacı, bu sezon oynadığı 13. maçında 5 kez ağları sarstı.

BURNU KIRILAN DZEKO OYNADI

Fenerbahçe'nin farklı Bodrum galibiyetinde Edin Dzeko da sonradan oyuna girdi. Hafta içinde UEFA Uluslar Ligi'nde Bosna Hersek'in Romanya'yla maçında rakibinin yaptığı müdahale sonrasında burnu kırılan Edin Dzeko, Bodrum karşılaşması kafilesinde yer aldı. Antrenmanlara maskeyle katılan 39 yaşındaki santrfor, Ege ekibi karşısında 72. dakikada En-Nesyri'nin yerine oyuna girdi. Dzeko'nun maskeyle oynamakta zorlandığı gözlendi.

VAR'DAN PENALTI ÇIKTI

Bodrum FK, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. 27 dakikada Okita'nın ceza sahasında çevirdiği top Talisca'dan geri döndü. Bodrumlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR kontrolünün ardından pozisyonu izlemeye gitti ve penaltı kararı verdi.

YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK

Talisca karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Bugün takım olarak maçı kazanmayı çok istedik her zamanki gibi. Takımda çok kaliteli oyuncular var. Bu hafta çok sıkı çalıştık ve odaklandık. Yapmamız gerekenleri yaptık. Bundan sonra da hedeflerimize odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.

KALECİ RÜZGAR'A ÖRNEK DAVRANIŞ

Bodrum'da Sousa'nın cezalı, Gökhan ve Kerem'in de sakatlığı sonrasında eldivenleri 4. kaleci olan 18 yaşındaki Rüzgar Mehmet Adıyaman devraldı. Süper Lig'de ilk kez şans bulan genç eldiven, maçta yaptığı hatayla dikkat çekti. Szymanski'nin golünde kalesini terk eden Rüzgar, topu tek yumrukla uzaklaştırmak istedi. Ancak top Polonyalı yıldızın önünde kaldı ve o da boş ağları havalandırdı. Büyük üzüntü yaşayan Rüzgar'ı Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ve Amrabat teselli etti.

İLK YARIDA MÜTHİŞTİK

Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü atan Oğuz Aydın, Bodrum maçına taktik olarak çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Aydın, "Takım olarak ilk yarı çok iyi bir oyun oynadık. İlk yarıda maçı bitirdik. İkinci yarı biraz daha iyi olabilirdi ama önemli olan sonuç ve galibiyet aldık. Maça iyi hazırlandık taktik olarak, hocamız bizi çok iyi hazırladı. Bu da sahaya yansıdı ve güzel bir galibiyet oldu" dedi.

YEDEKTEN GELENLER CANLANDIRDI

Bodrum'da ikinci yarıda oyuna giren futbolcular, takımı canlandırdı. İlk yarıyı 4-1 yenik kapatan Ege ekibi, 46'da Ajeti, Bardhi ve Fredy değişikliğiyle ikinci devreye başladı. Bu değişikliklerin ardından Bodrum hareketlendi. İkinci yarıda giren Fredy, 86'da da şık bir gol atıp skoru 4-2'ye getirdi.

ÇOK MUTLUYUZ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, zor bir deplasmanda rahat bir galibiyet aldıklarını söyledi. Ilıcalı, "Çok mutluyuz. Son zamanların en formda takımlarından biriyle oynadık. Bodrum gol dahi yemedi son haftalarda. Düşme hattındaki takımların performansları çok arttı. Oyuncularımız sağ olsun, maça çok konsantre başladılar. Güzel bir sonuç aldık. Erken avantaj elde etmek maç içinde çok güzeldi. Çok mutluyum. Yönetim olarak takımımızın yanındaydık" diye konuştu.