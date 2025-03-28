Fenerbahçe Beko 82-77 Baskonia (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko çift maç haftasında Baskonia'yı konuk etti.

Sarı-lacivertliler bu kritik mücadeleden 82-77'lik skorla galip ayrıldı ve liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Baskonia'yı 82-77 mağlup ederek normal sezonun bitimine 2 maç kala liderliğe yükseldi.

İspanyol ekibi karşlaşmaya 4-0'lık seriyle başlarken ilk 4 dakikalık bölüm, Baskonia'nın 9-4'lük üstünğlüyle tamamlandı. Oyuncu değişikliklerinin ardından 13-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 17-9 öne geçti.

Baskısını ikinci periyotta da sürdüren sarı-lacivertliler, bu çeyreğin ilk 3 dakikalık bölümünde farkı çift hanelere çıkardı: 28-17. Pierre, Hall ve Hayes-Davis ile rakip potada isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 46-32'lük üstünlükle girdi.

Maçın ikinci yarısına Colson'un basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, bu çeyrekte ilk 4 dakikalık bölümde farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 59-41. Baskonia, Sedekerskis ve Rogkavopoulos'un sayıları sonucunda 8-0'lık seriyle farkı 10 sayıya indirirken sarı-lacivertliler molaya gitti: 59-49. Molanın ardından Sertaç Şanlı'nın 3 sayılık basketiyle farkı 13 sayıya yükselten Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 72-59 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreğine hızlı başlayan taraf Baskonia oldu. İspanyol ekibi 10-2'lik seri yaparak bitime 7 dakika kala farkı da 5 sayıya indirdi: 74-69. Baskonia'nın basketinin ardından iki takım da hücumlardan boş döndü. Maçın bitimine 3 dakika 29 saniye kala Hayes-Davis'in serbest atıştan bulduğu basketlerle skor 76-69 oldu. Son bölümde Baskonia'nın farkı kapatmasına engel olan Fenerbahçe Beko, parkeden 82-77 galibiyetle ayrılmayı başardı.

İç sahada üst üste 8. maçını kazanan Fenerbahçe Beko, ligdeki 22. galibiyetini elde ederken Olympiakos'un mağlup olduğu haftada liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-lacivertliler kalan 2 maçında Barcelona ile iç sahada, Bayern Münih ile de deplasmanda karşılaşacak.

PERİYOT SONUÇLARI:

1.Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 19-13 Baskonia

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 46-32 Baskonia

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 72-59 Baskonia

4. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 82-77 Baskonia

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: