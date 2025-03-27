TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan gelecek sezonun çalışmaları sürüyor. Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşını düşünen yönetim gelecek sezon lige damga vuracak bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertlilerin Liverpool forması giyen dünyaca ünlü futbolcu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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DARWIN NUNEZ BOMBASI
Benfica formasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve 2022 yazında 85 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olan Darwin Nunez, İngiliz ekibinde beklentilerin altında kaldı.
Menajer Arne Slot yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Liverpool'da 25 yaşındaki futbolcu gözden çıkarıldı.
Liverpool'un oyuncuyla yollarını ayırarak yaz aylarında yeni bir santrfor transferi yapacağı açıklandı.
Liverpool'un Uruguaylı futbolcuyu kesin olarak göndermek istediği ve bu sebeple bonservisinde ciddi bir indirime gideceği de belirtildi.
F.BAHÇE DEVREDE
Akşam'ın haberine göre, teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yeni sezona başlayacak olan Fenerbahçe, yaz aylarının en büyük hedefi olarak da Darwin Nunez'i belirledi.
Takımın mevcut forvetleri Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı ve Youssef En-Nesyri için gelen teklifler, sarı lacivertlileri forvet transferine itti.
Jose Mourinho'nun da oyuncuyu çok beğenmesi sebebiyle, Fenerbahçe'nin yaz aylarında bu transfer için tüm şartları zorlaması bekleniyor.
Yaşanan gelişmeler ışığında bu transferin, yaklaşık 30 milyon euro bandında bir rakama bitirilebileceği düşünülüyor.
Liverpool formasıyla bu sezon 40 maça çıkan Darwin Nunez, 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
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