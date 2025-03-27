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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan gelecek sezonun çalışmaları sürüyor. Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşını düşünen yönetim gelecek sezon lige damga vuracak bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertlilerin Liverpool forması giyen dünyaca ünlü futbolcu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 11:54
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde son zamanların en büyük transferlerinden birisi gerçekleşebilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...

Kanarya, Liverpool'un Uruguaylı dünya yıldızı golcüsü Darwin Nunez için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...

İngiliz basını da 25 yaşındaki santrfor için müjdeyi duyurdu. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...

DARWIN NUNEZ BOMBASI

Benfica formasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve 2022 yazında 85 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olan Darwin Nunez, İngiliz ekibinde beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...

Menajer Arne Slot yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Liverpool'da 25 yaşındaki futbolcu gözden çıkarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...

Liverpool'un oyuncuyla yollarını ayırarak yaz aylarında yeni bir santrfor transferi yapacağı açıklandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...

Liverpool'un Uruguaylı futbolcuyu kesin olarak göndermek istediği ve bu sebeple bonservisinde ciddi bir indirime gideceği de belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...

F.BAHÇE DEVREDE

Akşam'ın haberine göre, teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yeni sezona başlayacak olan Fenerbahçe, yaz aylarının en büyük hedefi olarak da Darwin Nunez'i belirledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...

Takımın mevcut forvetleri Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı ve Youssef En-Nesyri için gelen teklifler, sarı lacivertlileri forvet transferine itti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...

Jose Mourinho'nun da oyuncuyu çok beğenmesi sebebiyle, Fenerbahçe'nin yaz aylarında bu transfer için tüm şartları zorlaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...

Yaşanan gelişmeler ışığında bu transferin, yaklaşık 30 milyon euro bandında bir rakama bitirilebileceği düşünülüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Liverpool'dan geliyor! 30 milyon Euro...

Liverpool formasıyla bu sezon 40 maça çıkan Darwin Nunez, 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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