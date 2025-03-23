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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sağ bek kararı! Osayi Samuel ve Mert Müldür gelecek sezon...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sağ bek kararı! Osayi Samuel ve Mert Müldür gelecek sezon...

Gelecek sezon için transfer planlamasını yapan Fenerbahçe'de sağ bek bölgesi için karar verildi. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel ve Mert Müldür için kararını verdi. Fenerbahçe'nin gelecek sezonki sağ bek planı belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 10:02
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sağ bek kararı! Osayi Samuel ve Mert Müldür gelecek sezon...

Milli araya maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sağ bek kararı! Osayi Samuel ve Mert Müldür gelecek sezon...

Jose Mourinho yönetiminde milli takımlara gitmeyen oyuncularla çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde gelecek sezon için planlamalar yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sağ bek kararı! Osayi Samuel ve Mert Müldür gelecek sezon...

SAĞ BEK PLANLAMASI ORTAYA ÇIKTI

Sarı lacivertlilerin gelecek sezonki sağ bek planlaması yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sağ bek kararı! Osayi Samuel ve Mert Müldür gelecek sezon...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözünden düşen Osayi Samuel ile yola devam edilmeyecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sağ bek kararı! Osayi Samuel ve Mert Müldür gelecek sezon...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı yıldıza sözleşme önerilmesi beklenmezken Portekizli çalıştırıcı yola Mert ile devam edecek ve bu bölgeye bir transfer talep edecek.

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