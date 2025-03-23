TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sağ bek kararı! Osayi Samuel ve Mert Müldür gelecek sezon...
Gelecek sezon için transfer planlamasını yapan Fenerbahçe'de sağ bek bölgesi için karar verildi. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel ve Mert Müldür için kararını verdi. Fenerbahçe'nin gelecek sezonki sağ bek planı belli oldu. İşte detaylar...
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözünden düşen Osayi Samuel ile yola devam edilmeyecek.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı yıldıza sözleşme önerilmesi beklenmezken Portekizli çalıştırıcı yola Mert ile devam edecek ve bu bölgeye bir transfer talep edecek.
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