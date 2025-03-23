Fenerbahçe'de beklenmeyen tehlike! Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde ortaya çıkan o sorun, Teknik Direktör Jose Mourinho'yu bir hayli düşündürüyor. İşte detaylar...
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Fas milli takımında bulunan ve en erken çarşamba akşamı İstanbul'a gelebilecek olan Youssef En-Nesyri'nin yorgunluğu ve takımla idman yapamayacak olması düşünüldüğünde Bodrum FK karşısında F.Bahçe'nin sahaya forvetsiz çıkma ihtimali belirdi.
Milli ara sonrasında sarı-lacivertlilerdeki belirsizlik son bulacak ve Jose Mourinho taktiği belirleyecek.
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