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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de beklenmeyen tehlike! Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı

Fenerbahçe'de beklenmeyen tehlike! Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde ortaya çıkan o sorun, Teknik Direktör Jose Mourinho'yu bir hayli düşündürüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'de beklenmeyen tehlike! Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı

Milli ara F.Bahçe'ye hiç iyi gelmedi. Bu fırsatı iyi değerlendirmek isteyen sarı lacivertliler hiç beklemediği bir şekilde forvetsiz kalabilir. Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varan ve resmi imzayı atan milli yıldız Cenk Tosun, pazartesi günü yeni takımına katılmak için F.Bahçe'den ayrılacak.

Fenerbahçe'de beklenmeyen tehlike! Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı

Önceki gün ülkesi Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı maçta burnu kırılan Edin Dzeko, Güney Kıbrıs ile oynanacak maçta forma giyemeyecek ve salı günü İstanbul'a gelerek sarılacivertli doktorlara gözükecek.

Fenerbahçe'de beklenmeyen tehlike! Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı

MİLLİ ARA SONRASI BELLİ OLACAK!

Elinin ardından burnu da kırılan tecrübeli futbolcunun son kontrolleri burada yapılacak ve cuma günkü Bodrum FK karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceğine karar verilecek.

Fenerbahçe'de beklenmeyen tehlike! Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı

Fas milli takımında bulunan ve en erken çarşamba akşamı İstanbul'a gelebilecek olan Youssef En-Nesyri'nin yorgunluğu ve takımla idman yapamayacak olması düşünüldüğünde Bodrum FK karşısında F.Bahçe'nin sahaya forvetsiz çıkma ihtimali belirdi.

Fenerbahçe'de beklenmeyen tehlike! Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı

Milli ara sonrasında sarı-lacivertlilerdeki belirsizlik son bulacak ve Jose Mourinho taktiği belirleyecek.

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