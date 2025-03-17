Fenerbahçe'de Jose Mourinho için karar verildi! Gelecek sezon...
Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla elenen ve ligde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de gelecek sezon için düğmeye basıldı. Sarı lacivertli yönetim Jose Mourinho için harekete geçti. İşte detaylar...
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Ajansspor'da yer alan habere göre; Portekizli çalıştırıcının da sarı lacivertli takımda devam etmeye sıcak baktığı yeni sözleşmenin sezon bitmeden imzalanması beklediği öğrenildi.
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