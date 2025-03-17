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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho için karar verildi! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için karar verildi! Gelecek sezon...

Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla elenen ve ligde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de gelecek sezon için düğmeye basıldı. Sarı lacivertli yönetim Jose Mourinho için harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 16:17
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho için karar verildi! Gelecek sezon...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan gelecek sezon için çalışmalar başladı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için karar verildi! Gelecek sezon...

Rangers'a penaltılarla elenen ve Reeder Samsunspor'a 2 puan bırakan Fenerbahçe'de Jose Mourinho için karar verildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için karar verildi! Gelecek sezon...

Sarı lacivertliler, yıllık 12 milyon euro karşılığında iki senelik kontrat imzalayan Jose Mourinho'nun sözleşmesini iki yıl daha uzatmak için görüşmelere başlama kararı aldı.

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