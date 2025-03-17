Fenerbahçe'de Jose Mourinho için karar verildi! Gelecek sezon...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan gelecek sezon için çalışmalar başladı.

Rangers'a penaltılarla elenen ve Reeder Samsunspor'a 2 puan bırakan Fenerbahçe'de Jose Mourinho için karar verildi.