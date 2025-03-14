Fenerbahçe'de Fred ile ilgili hayrete düşüren penaltı gerçeği!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers ile kozlarını paylaştı.

Kanarya, Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup olduğu maçın ardından İskoç ekibini 2-0'lık skorla mağlup etti.