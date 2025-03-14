Fenerbahçe'de Fred ile ilgili hayrete düşüren penaltı gerçeği!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Rangers'a penaltı atışları sonucunda elenirken sarı-lacivertlilerde Fred ile ilgili ortaya çıkan o gerçek gündem oldu. İşte detaylar...
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Brezilyalı yıldız penaltı vuruşunu kaçırırken Fred ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. 32 yaşındaki futbolcu kariyerinde ilk kez penaltı atışı kullandı.
Yaklaşık 13 yıldır profesyonel futbolculuk kariyerini sürdüren Fred'in ilk penaltısını bu mücadelede kullanması gündem oldu.
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