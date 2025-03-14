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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fred ile ilgili hayrete düşüren penaltı gerçeği!

Fenerbahçe'de Fred ile ilgili hayrete düşüren penaltı gerçeği!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Rangers'a penaltı atışları sonucunda elenirken sarı-lacivertlilerde Fred ile ilgili ortaya çıkan o gerçek gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 10:59
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Fenerbahçe'de Fred ile ilgili hayrete düşüren penaltı gerçeği!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'de Fred ile ilgili hayrete düşüren penaltı gerçeği!

Kanarya, Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup olduğu maçın ardından İskoç ekibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'de Fred ile ilgili hayrete düşüren penaltı gerçeği!

Bu sonucun ardından turu belirleyen tarafı penaltı atışları belirlerdi. Sarı-lacivertlilerde seri penaltı atışlarında topun başına geçen isimlerden birisi de Fred oldu.

Fenerbahçe'de Fred ile ilgili hayrete düşüren penaltı gerçeği!

Brezilyalı yıldız penaltı vuruşunu kaçırırken Fred ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. 32 yaşındaki futbolcu kariyerinde ilk kez penaltı atışı kullandı.

Fenerbahçe'de Fred ile ilgili hayrete düşüren penaltı gerçeği!

Yaklaşık 13 yıldır profesyonel futbolculuk kariyerini sürdüren Fred'in ilk penaltısını bu mücadelede kullanması gündem oldu.

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