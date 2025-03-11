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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kostic pazarlığı! 5 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kostic pazarlığı! 5 milyon Euro...

Fenerbahçe'de sistemin kilit isimlerinden olan Filip Kostic için karar verildi. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim Sırp yıldız için harekete geçti. Kanarya bonservis pazarlığına başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kostic pazarlığı! 5 milyon Euro...

Gösterdiği performansla Mourinho'nun vazgeçilmezi haline gelen Filip Kostic'in bonservisi için harekete geçildiği öğrenildi.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kostic pazarlığı! 5 milyon Euro...

Avrupa basını bu transfer çalışmasına kayıtsız kalmazken çıkan haberlerde 5 milyon Euro civarı bir bedel olduğu belirtiliyor....

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kostic pazarlığı! 5 milyon Euro...

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-Laciverliler'in de Juventus ile transfer pazarlığı yaptığı gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kostic pazarlığı! 5 milyon Euro...

Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek için kiralanan Kostic, Mourinho'nun en güvendiği öğrencileri arasına adını yazdırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kostic pazarlığı! 5 milyon Euro...

Tecrübeli oyuncu bu sezon Fenerbahçe'de 25 maçta görev alırken 2 gol, 4 asist kaydetti.

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