TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kostic pazarlığı! 5 milyon Euro...
Fenerbahçe'de sistemin kilit isimlerinden olan Filip Kostic için karar verildi. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim Sırp yıldız için harekete geçti. Kanarya bonservis pazarlığına başladı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek için kiralanan Kostic, Mourinho'nun en güvendiği öğrencileri arasına adını yazdırmıştı.
Tecrübeli oyuncu bu sezon Fenerbahçe'de 25 maçta görev alırken 2 gol, 4 asist kaydetti.
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