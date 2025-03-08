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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli futbolculardan tur yemini! Tüm takım o yıldızı ayakta alkışladı

Fenerbahçeli futbolculardan tur yemini! Tüm takım o yıldızı ayakta alkışladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de futbolcular, rövanş karşılaşmasına değiniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızları hem özeleştiri yaptı hem de tur sözü verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçeli futbolculardan tur yemini! Tüm takım o yıldızı ayakta alkışladı

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında, Rangers'a 3-1 yenilen Fenerbahçe işini zora soksa da Mourinho ve futbolcular farklı düşünüyor.

Fenerbahçeli futbolculardan tur yemini! Tüm takım o yıldızı ayakta alkışladı

Portekizli hocanın basın toplantısında "Rangers erken sevinmesin. Bu iş bitmedi" şeklindeki iddialı sözleri futbolcuları da ateşledi.

Fenerbahçeli futbolculardan tur yemini! Tüm takım o yıldızı ayakta alkışladı

Bazı oyuncular soyunma odasında ve stat çıkışında şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçeli futbolculardan tur yemini! Tüm takım o yıldızı ayakta alkışladı

Dzeko: Rövanşta 5 atacağız (Mourinho ve futbolcular bu sözleri alkışladı.)

Fenerbahçeli futbolculardan tur yemini! Tüm takım o yıldızı ayakta alkışladı

En Nesyri: Biz daha iyiyiz. Rövanşta bunu herkes görecek.

Fenerbahçeli futbolculardan tur yemini! Tüm takım o yıldızı ayakta alkışladı

Kaleci İrfan Can: O kolay golleri yemeseydim skor böyle olmazdı. Çok üzgünüm arkadaşlar. (Futbolcular, İrfan'a moral vermeye çalıştı.)

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