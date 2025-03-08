Fenerbahçeli futbolculardan tur yemini! Tüm takım o yıldızı ayakta alkışladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de futbolcular, rövanş karşılaşmasına değiniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızları hem özeleştiri yaptı hem de tur sözü verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Dzeko: Rövanşta 5 atacağız (Mourinho ve futbolcular bu sözleri alkışladı.)
En Nesyri: Biz daha iyiyiz. Rövanşta bunu herkes görecek.
Kaleci İrfan Can: O kolay golleri yemeseydim skor böyle olmazdı. Çok üzgünüm arkadaşlar. (Futbolcular, İrfan'a moral vermeye çalıştı.)
Tadic: Rövanş farklı olacak.
Mert Hakan Yandaş: Onları parçalayacağız.
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