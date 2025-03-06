Fenerbahçe Djiku'nun harika golüyle eşitliği sağladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun ilk maçında Glasgow Rangers ile karşılaştı. Maçın 30. dakikasında Fenerbahçe'nin kullandığı korner vuruşunda Alexander Djiku, top yere inmeden önce yaptığı müthiş vuruşla maçta 1-1'lik eşitliği sağladı.
Alexander Djiku 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil olmuştu.
İŞTE DJIKU'NUN HARİKA GOLÜ
⚽GOOOLLL! Djiku top inmeden harika vurdu harika! Kadıköy'de şimdi eşitlik var! pic.twitter.com/4HXHWU5Phk— TRT Spor (@trtspor) March 6, 2025
RANGERS'İN İLK GOLÜ
Rangers, Dessers'in attığı golle temsilcimiz Fenerbahçe karşısında öne geçti. pic.twitter.com/5nJcaoKQzI— TRT Spor (@trtspor) March 6, 2025
RANGERS YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Rangers, Vaclav Cerny'nin golüyle yeniden öne geçti. pic.twitter.com/TgI5o6dpUZ— TRT Spor (@trtspor) March 6, 2025