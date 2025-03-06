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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Djiku'nun harika golüyle eşitliği sağladı!

Fenerbahçe Djiku'nun harika golüyle eşitliği sağladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun ilk maçında Glasgow Rangers ile karşılaştı. Maçın 30. dakikasında Fenerbahçe'nin kullandığı korner vuruşunda Alexander Djiku, top yere inmeden önce yaptığı müthiş vuruşla maçta 1-1'lik eşitliği sağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 21:27 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 21:37
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Fenerbahçe Djiku'nun harika golüyle eşitliği sağladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun ilk maçında Glasgow Rangers ile karşılaştı. Maçın 30. dakikasında Fenerbahçe'nin kullandığı korner vuruşunda Alexander Djiku, top yere inmeden önce yaptığı müthiş vuruşla maçta 1-1'lik eşitliği sağladı.

Alexander Djiku 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil olmuştu.

İŞTE DJIKU'NUN HARİKA GOLÜ

RANGERS'İN İLK GOLÜ

RANGERS YENİDEN ÖNE GEÇTİ

F.Bahçe - Rangers | CANLI İZLE
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