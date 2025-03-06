Dusan Tadic: Kesinlikle beklenmedik netice

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Glasgow Rangers'a 3-1 yenildi. Maç sonrası Dusan Tadic açıklamalarda bulundu. İşte Tadic'in değerlendirmeleri…

"KESİNLİKLE BEKLENMEDİK NETİCE"

"Kesinlikle beklenmedik netice. Rangers kaliteli ama biz de kaliteli takımız. Yemememiz gereken, kolay goller yedik. Çok daha organize olabilirdik. Yapmış olduğumuz hataları cezalandırdılar. Turun ilk devresini oynadık. Oraya galibiyet için gideceğiz. Amacımız tur atlamak için iyi bir netice olacak orada."