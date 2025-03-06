  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Dusan Tadic: Kesinlikle beklenmedik netice

Dusan Tadic: Kesinlikle beklenmedik netice

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde ağırladığı Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Dusan Tadic açıklamalarda bulundu. İşte Tadic'in açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 23:24
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dusan Tadic: Kesinlikle beklenmedik netice

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Glasgow Rangers'a 3-1 yenildi. Maç sonrası Dusan Tadic açıklamalarda bulundu. İşte Tadic'in değerlendirmeleri…

"KESİNLİKLE BEKLENMEDİK NETİCE"

"Kesinlikle beklenmedik netice. Rangers kaliteli ama biz de kaliteli takımız. Yemememiz gereken, kolay goller yedik. Çok daha organize olabilirdik. Yapmış olduğumuz hataları cezalandırdılar. Turun ilk devresini oynadık. Oraya galibiyet için gideceğiz. Amacımız tur atlamak için iyi bir netice olacak orada."

REKLAM - Türk Telekom
Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi!
DİĞER
Yeşilçam’ın yaş almayan starı! Nebahat Çehre 15 yaşında ‘Türkiye Güzeli’ oldu, 127 filmde oynadı! İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri…
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: "Siyonistlerin bölgemizde yeni ameliyatlar yapmasına müsaade etmeyeceğiz"
Kanarya turu zora soktu!
Osimhen için yeniden İtalya iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djiku: Hayal kırıklığı yaşıyoruz Djiku: Hayal kırıklığı yaşıyoruz 23:20
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 22:58
Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi! Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi! 22:58
Rangers'ın 2 golü VAR'dan döndü! Rangers'ın 2 golü VAR'dan döndü! 22:48
Kanarya turu zora soktu! Kanarya turu zora soktu! 22:44
Kocaeli Ümraniye ile berabere kaldı Kocaeli Ümraniye ile berabere kaldı 22:35
Daha Eski
Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi 22:09
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon 22:04
Jakobs'tan sakatlık açıklaması Jakobs'tan sakatlık açıklaması 21:56
F.Bahçe Djiku'nun golüyle eşitliği sağladı! F.Bahçe Djiku'nun golüyle eşitliği sağladı! 21:26
R. Sociedad-M. United maçında iftar arası R. Sociedad-M. United maçında iftar arası 21:21
F.Bahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı! F.Bahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı! 21:07