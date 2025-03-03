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Haberler Fenerbahçe En-Nesyri tarihe geçti! Alex de Souza’nın rekoruna ortak oldu

En-Nesyri tarihe geçti! Alex de Souza’nın rekoruna ortak oldu

Youssef En Nesyri, Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza’nın rekoruna ortak olmayı başardı. Süper Lig’de iç sahada oynanan son 6 maçta da gol atan En-Nesyri, tam 19 yıl sonra bu başarıyı tekrarlayan ilk futbolcu oldu. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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En-Nesyri tarihe geçti! Alex de Souza’nın rekoruna ortak oldu

Youssef En-Nesyri... Bu isim artık F.Bahçe için çok şey ifade ediyor. Türkiye'ye alıştıktan sonra gollerini takır takır atmaya başlayan Faslı futbolcu, F.Bahçe efsanesi Alex de Souza'nın rekoruna da ortak olmayı başardı. Süper Lig'de iç sahada oynanan son 6 maçta da gol sevinci yaşayan En-Nesyri, Alex'ten tam 19 yıl sonra bunu tekrar eden ilk futbolcu olmayı başardı. Mücadelenin 30. dakikasında Faslı futbolcu sahneye çıktı.

KRALLIK YARIŞI KIRAN KIRANA

Kostic'in şutunu elinden kaçıran kalecinin hatasını iyi takip eden En-Nesyri topu boş kaleye gönderdi. Böylece ligdeki gol sayısını 16'ya yükselten tecrübeli oyuncu krallık yarışında ikinci sırayı üç isimle birlikte paylaşmaya başladı. Osimhen ve Banza ile birlikte Piatek'i takip eden En-Nesyri, ikinci yarıda riske edilmedi. Teknik heyet Rangers maçlarını da düşünerek 68. dakikada Faslı futbolcunun yerine oyuna Anderson Talisca'yı dahil etti.

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