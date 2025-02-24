Fenerbahçe’den taraftarına önemli uyarı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 25. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftarlarına yönelik önemli bir duyuru yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, deplasman tribününden bilet sahibi olan taraftarların Rams Park'a ulaşımının güvenlik önlemleri kapsamında toplu olarak organize edilen otobüslerle sağlanacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre, bilet sahibi taraftarların bugün saat 14.30'da Recep Peker Caddesi, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde toplanmaları gerekiyor. Taraftarları taşıyacak otobüsler saat 16.00'da hareket edecek. Deplasman tribününe bireysel girişin mümkün olmayacağı belirtilirken, taraftarların bu kurala hassasiyet göstermeleri önemle rica edildi.

Ayrıca, stadyuma gidiş ve dönüş esnasında taraftarların sebep olabileceği olumsuz durumlarda, 6222 sayılı kanun kapsamında emniyet güçleri tarafından işlem yapılabileceği hatırlatıldı.

Passolig kartına henüz ulaşamayan ya da Passo mobil uygulamasına erişim sorunu yaşayan taraftarlar için de bilgilendirme yapıldı. Tek geçişlik passcard ile giriş yapacak taraftarların, bu kartları yalnızca Ülker Stadyumu'nda bulunan Passolig gişelerinden temin edebileceği bildirildi. Bu kartlar yalnızca bilet sahibi taraftarın kendisi tarafından, Passolig kart başvurusu sırasında kullanılan kimlik ya da pasaportun ibraz edilmesiyle alınabilecek. 24 Şubat 2025 Pazartesi günü Maraton Tribünü Passolig gişesinin kapalı olacağı, Recep Peker Caddesi ve Şefik Bey Sokak'taki Passolig gişelerinin hizmet vereceği açıklandı.