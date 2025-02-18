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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye gitmemi istiyorlar

Fenerbahçe'ye gitmemi istiyorlar

Heerenven forması giyen 17 yaşındaki Eser Gürbüz, geleceğine dair açıklamada bulundu. Hakkında Fenerbahçe haberleri çıkan genç futbolcu, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaşayan akrabalarım var. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı olanlar var. Ayrıca birkaç kişi de Beşiktaşlı. Özellikle Fenerbahçeli olan aile üyelerim, benim Fenerbahçe'ye transfer olmam için mesaj atıyorlar" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 06:50
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Fenerbahçe'ye gitmemi istiyorlar
Heerenven forması giyen 17 yaşındaki Eser Gürbüz, geleceğine dair açıklamada bulundu. Hakkında Fenerbahçe haberleri çıkan genç futbolcu, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaşayan akrabalarım var. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı olanlar var. Ayrıca birkaç kişi de Beşiktaşlı. Özellikle Fenerbahçeli olan aile üyelerim, benim Fenerbahçe'ye transfer olmam için mesaj atıyorlar" dedi.
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