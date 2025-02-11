FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında o isim oynayacak

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da sakatlıklarla başı dertte olan Fenerbahçe'de kervana Corendon Alanyaspor deplasmanında yeni isimler katıldı.

Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun sezonu kapatmasının ardından Mert Müldür ile Livakovic de sakatlanmıştı.