FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında o isim oynayacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Milan Skriniar dışındaki bütün stoperlerini sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Anderlecht maçında bu bölgede oynatacağı ismi belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Bu isimlere Alanya maçında Çağlar ile İsmail de eklendi.
KADRO SIKINTISI
Kadrosundaki savunmacıların 7'sinin sakatlanması Avrupa Ligi play-off turundaki Anderlecht maçı öncesinde büyük sıkıntı yarattı.
Mou'nun üçlü savunmanın solunda kullandığı Levent, Avrupa listesinde yok. Elde bir tek orijinal stoper Skriniar var. Son maçta Amrabat bu bölgede görev yaptı.
KOSTIC STOPERE
Mourinho, Avrupa'da kadro sıkıntısından dolayı Kostic'i sol stoper oynatmayı düşünüyor. Avrupa'daki bu kritik maçta üç stoperin ikisi devşirme olacak.
AVRUPA'DA İLK KEZ
Kostic, ligde ve kupada 18 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. Sırp oyuncu, Avrupa'da ise ilk kez oynayacak.
Jose Mourinho, bu sezon Filip Kostic'i 10 maçta sol bek, 7 mücadelede orta sahanın solunda ve bir karşılaşmada da sol kanat olarak oynattı.
KARİYERİNDE BİR İLK OLACAK
Sezonun ikinci yarısında Avrupa listesinde dahil edilen Sırp oyuncu, bu kez ise sol stoper olarak Skriniar ve Amrabat'ın partneri olarak görev yapacak. Kariyerinde ilk kez stoper oynayacak.
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