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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında o isim oynayacak

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında o isim oynayacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Milan Skriniar dışındaki bütün stoperlerini sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Anderlecht maçında bu bölgede oynatacağı ismi belirledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 11:09
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında o isim oynayacak

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da sakatlıklarla başı dertte olan Fenerbahçe'de kervana Corendon Alanyaspor deplasmanında yeni isimler katıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında o isim oynayacak

Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun sezonu kapatmasının ardından Mert Müldür ile Livakovic de sakatlanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında o isim oynayacak

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurum FK mücadelesinde de Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek, sakatlanarak oyunu terk etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında o isim oynayacak

Bu isimlere Alanya maçında Çağlar ile İsmail de eklendi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında o isim oynayacak

KADRO SIKINTISI

Kadrosundaki savunmacıların 7'sinin sakatlanması Avrupa Ligi play-off turundaki Anderlecht maçı öncesinde büyük sıkıntı yarattı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında o isim oynayacak

Mou'nun üçlü savunmanın solunda kullandığı Levent, Avrupa listesinde yok. Elde bir tek orijinal stoper Skriniar var. Son maçta Amrabat bu bölgede görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında o isim oynayacak

KOSTIC STOPERE

Mourinho, Avrupa'da kadro sıkıntısından dolayı Kostic'i sol stoper oynatmayı düşünüyor. Avrupa'daki bu kritik maçta üç stoperin ikisi devşirme olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında o isim oynayacak

AVRUPA'DA İLK KEZ

Kostic, ligde ve kupada 18 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. Sırp oyuncu, Avrupa'da ise ilk kez oynayacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan mecburi stoper kararı! Anderlecht maçında o isim oynayacak

Jose Mourinho, bu sezon Filip Kostic'i 10 maçta sol bek, 7 mücadelede orta sahanın solunda ve bir karşılaşmada da sol kanat olarak oynattı.

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