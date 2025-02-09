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Haberler Fenerbahçe Sebastian Szymanski'den 4000. gol sözleri!

Sebastian Szymanski'den 4000. gol sözleri!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekip adına karşılaşmanın ilk golünü ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 4000. golünü atan Sebastian Szymanski, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 19:26
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Sebastian Szymanski'den 4000. gol sözleri!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekip adına karşılaşmanın ilk golünü ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 4000. golünü atan Sebastian Szymanski, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SZYMANSKI'NİN AÇIKLAMALARI

"Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün tarihine katkı sağlamak benim için mutluluk verici. Takım açısından da gururluyum. Fred ile ilk defa yan yana oynamadık, ilerleyen maçlarda da bunu görebiliriz."

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