Fenerbahçe'de sakatlık! İsmail Yüksek devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de maça ikinci yarıda dahil olan İsmail Yüksek, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 70. dakikasında Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu, 89. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle kendisini yere bıraktı.

Bir süre tedavisi devam eden İsmail, 90+2'de yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. İsmail'in oyundan alınırken moralinin oldukça bozuk olduğu görüldü.

İsmail Yüksek sakatlığı hakkındaki durum, maçın ardından yapılacak kontroller sonrasında belli olacak.