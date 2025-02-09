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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlık! İsmail Yüksek devam edemedi

Fenerbahçe'de sakatlık! İsmail Yüksek devam edemedi

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olduğu 23. hafta maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan İsmail Yüksek, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 18:19
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Fenerbahçe'de sakatlık! İsmail Yüksek devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de maça ikinci yarıda dahil olan İsmail Yüksek, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 70. dakikasında Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu, 89. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle kendisini yere bıraktı.

Bir süre tedavisi devam eden İsmail, 90+2'de yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. İsmail'in oyundan alınırken moralinin oldukça bozuk olduğu görüldü.

İsmail Yüksek sakatlığı hakkındaki durum, maçın ardından yapılacak kontroller sonrasında belli olacak.

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