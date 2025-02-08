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Haberler Fenerbahçe Alanya’da mecburen 4’lü savunma

Alanya’da mecburen 4’lü savunma

Üç stoperinin sakatlanması ve En-Nesyri’nin de cezalı olmasından dolayı Jose Mourinho, son haftalardaki 3’lü savunma kurgusundan Alanyaspor deplasmanında 4’lüye geçecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Alanya’da mecburen 4’lü savunma

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında 4'lü savunmayla oynamış ve 4-2-3-1 dizilimiyle oyuncularını sahaya sürmüştü. Güç olarak kendisinden düşük olan bazı rakipleri karşısında 4-4-2 formasyonuyla oynayan Mourinho, ligin ikinci yarısıyla birlikte Roma dönemindeki 3'lü savunmaya geçiş yaptı ve takımını 3-4-1-2 dizilimiyle sahaya sürmeye başladı.

5'İNDEN 3'Ü SAKAT

Bu dizilim zaman zaman eleştirilse de Mourinho, bundan vazgeçmedi. Ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurum FK maçında 5 stoperden üçü sakatlandı. Jose Mourinho'nun elinde bir tek Çağlar ile Skriniar kaldı. Forvet hattında da En-Neysri cezalı... Üst üste gelen bu olumsuzluklar sonrasında Jose Mourinho, Alanya deplasmanına 4-2-3-1 sistemiyle çıkma kararı aldı.

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