Alanya’da mecburen 4’lü savunma

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında 4'lü savunmayla oynamış ve 4-2-3-1 dizilimiyle oyuncularını sahaya sürmüştü. Güç olarak kendisinden düşük olan bazı rakipleri karşısında 4-4-2 formasyonuyla oynayan Mourinho, ligin ikinci yarısıyla birlikte Roma dönemindeki 3'lü savunmaya geçiş yaptı ve takımını 3-4-1-2 dizilimiyle sahaya sürmeye başladı.

5'İNDEN 3'Ü SAKAT

Bu dizilim zaman zaman eleştirilse de Mourinho, bundan vazgeçmedi. Ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurum FK maçında 5 stoperden üçü sakatlandı. Jose Mourinho'nun elinde bir tek Çağlar ile Skriniar kaldı. Forvet hattında da En-Neysri cezalı... Üst üste gelen bu olumsuzluklar sonrasında Jose Mourinho, Alanya deplasmanına 4-2-3-1 sistemiyle çıkma kararı aldı.