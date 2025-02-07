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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 14:58
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Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular, sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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