Djiku kas, Diego ve Yusuf diz sakatlığı

Portekizli hoca, "Djiku kas sakatlığı yaşadı. Diego ve Yusuf'un dizinde bir sıkıntı var. Yarın (bugün) MR çektireceğiz. Şu anda Skriniar ve Çağlar elimizde var. Mert Müldür de geri dönecek, stoper için opsiyon olabilir. Futbolda bu tarz şeyler oluyor yolumuza devam edeceğiz" dedi.

OYUN ŞİDDETİNİ ARTIRIP KAZANDIK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Erzurumspor karşısında ilk yarı zorlandıklarını, 2. devrede tempo yapıp kazandıklarını söyledi. Mou, "İkinci yarıda maçın yoğunluğunu ve oyun şiddetini artırmamız gerekti. Goller bulduk. Amaç 6 puandı. Bence yine de puanlara ihtiyacımız var gruptan çıkmak için. Amaç da bu olacak" diye konuştu.