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Haberler Fenerbahçe Premier Lig scoutlarının Midtjylland-Fenerbahçe maçı raporu! "Kadroları oldukça..."

Premier Lig scoutlarının Midtjylland-Fenerbahçe maçı raporu! "Kadroları oldukça..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son haftasında Midtjylland deplasmanından 1 puanla döndü ve 24. sıradan play-off biletini kaptı. Bu karşılaşmaya Premier Lig'den dev takımların scout gönderdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 16:45 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 16:50
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Premier Lig scoutlarının Midtjylland-Fenerbahçe maçı raporu! "Kadroları oldukça..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland'e konuk oldu.

Premier Lig scoutlarının Midtjylland-Fenerbahçe maçı raporu! "Kadroları oldukça..."

Sarı lacivertlilerin 1 puan ile birlikte kalan son play-off biletini kaptığı karşılaşmaya scout akını olduğu ortaya çıktı.

Premier Lig scoutlarının Midtjylland-Fenerbahçe maçı raporu! "Kadroları oldukça..."

Aktarılana göre Premier Lig'den Chelsea, Manchester United ve Tottenham'ın maça ilgisi büyüktü.

Premier Lig scoutlarının Midtjylland-Fenerbahçe maçı raporu! "Kadroları oldukça..."

Aynı zamanda Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Real Sociedad, Ajax ve Ferencvaros'un da karşılaşmayı takip eden takımlar arasında olduğu belirtildi.

Premier Lig scoutlarının Midtjylland-Fenerbahçe maçı raporu! "Kadroları oldukça..."

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Sport Witness'ta servis edilen haberden derlediğine göre, scoutların hedefindeki oyuncular ortaya çıktı.

Premier Lig scoutlarının Midtjylland-Fenerbahçe maçı raporu! "Kadroları oldukça..."

Haberde Fenerbahçe'nin kadrosunun oldukça "yaşlı" olduğu ve bu yüzden takımların ilgisinin Midtjylland'ın oyuncularına yönelik olduğu ifade edildi.

Premier Lig scoutlarının Midtjylland-Fenerbahçe maçı raporu! "Kadroları oldukça..."

Avrupa'nın dev takımlarının öncelikli hedeflerinin Oliver Sorensen ve Dario Osorio olduğu aktarıldı.

Premier Lig scoutlarının Midtjylland-Fenerbahçe maçı raporu! "Kadroları oldukça..."

Öte yandan mücadeleye ilk 11 başlayan ve Jose Mourinho'nun kendisine duyduğu güven ile Yusuf Akçiçek'in de scoutların radarına girmiş olabileceği iddialar arasındaki yerini aldı.

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