Premier Lig scoutlarının Midtjylland-Fenerbahçe maçı raporu! "Kadroları oldukça..."
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son haftasında Midtjylland deplasmanından 1 puanla döndü ve 24. sıradan play-off biletini kaptı. Bu karşılaşmaya Premier Lig'den dev takımların scout gönderdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 16:45 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 16:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Aynı zamanda Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Real Sociedad, Ajax ve Ferencvaros'un da karşılaşmayı takip eden takımlar arasında olduğu belirtildi.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Sport Witness'ta servis edilen haberden derlediğine göre, scoutların hedefindeki oyuncular ortaya çıktı.
Haberde Fenerbahçe'nin kadrosunun oldukça "yaşlı" olduğu ve bu yüzden takımların ilgisinin Midtjylland'ın oyuncularına yönelik olduğu ifade edildi.
Avrupa'nın dev takımlarının öncelikli hedeflerinin Oliver Sorensen ve Dario Osorio olduğu aktarıldı.
Öte yandan mücadeleye ilk 11 başlayan ve Jose Mourinho'nun kendisine duyduğu güven ile Yusuf Akçiçek'in de scoutların radarına girmiş olabileceği iddialar arasındaki yerini aldı.
DİĞER