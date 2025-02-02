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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Yine çirkin bir açıklama...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Yine çirkin bir açıklama...

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ettiği mücadele sonrası Galatasaray'dan MHK ve VAR ile ilgili sert bir açıklama gelmişti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ezeli rakiplerinin açıklamasına yanıt verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 22:59
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Yine çirkin bir açıklama...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.

Çaykur Rizespor'un 2 kırmızı kart sonrası 9 kişi kaldığı mücadelede hakem kararları tartışma yaratırkeni Galatasaray sosyal medyadan MHK ve VAR ile ilgili çok sert ifadeler içeren bir açıklama yayınladı.

Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı karşılaşmada kendilerine bir ayrıcalık sağlandığını düşünmediğini belirtirken Galatasaray'a da yanıt verdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın o sözleri:

"Maalesef yine çirkin bir açıklamayla muhatap olduk. Adamlar yabancı. O yüzden buna karşı gelmeyi anlayamıyorum. Yabancı VAR'ı isteyen tarafın açıklama yapması... Biz istedik dediniz. Biz de istedik. Herkes istedi. Geldi. Şimdi yabancı VAR'a sataşıyorsunuz.

Futbol içerisinde birçok şey yaşanıyor. Büyük mücadele içerisinde takımlar, ellerinden gelenlerini yapıyor. Biz de bazı gerilimler yaşıyoruz. Böyle durumlarda anlıyoruz ki insan hayatından daha değerli bir şey yok. Çok çok üzgünüz. Taraftarımız, bir hikaye daha yazdı. Baktığınız zaman stadyumumuzdaki ses her seferinde daha çok artıyor. Fenerbahçeliler başarıya inanıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Gerçekten insan bir kez daha gurur duyuyor. Stadyum atmosferi, 2 gol yememize rağmen taraftarın desteğini bırakmaması. Futbolcularımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Yenilen 2 golden sonra maçı sonuna kadar takip edip başarıya ulaştırmaları, inancımızı daha da artırdı.

Taraftarımızın, 12. adam olması, hatta 13. adam olması... Futbolcularımızın inancın yeni bir hikaye yazması... 2 haftada 2 geri dönüş, bunlar çok güzel. Acımızdan bahsettim, bizim için özel bir akşam. Transferle, teknik analizle ilgili konuşmak istemiyorum. Bugün hakem tartışılıyor. Çok anlamış değilim. Akşam hakem hocalarını dikkatle takip edeceğiz elbette. Ne oldu diye soracak olursanız ben bir şey bulamadım. Akşam izleyeceğim elbette. Hakemin sürekli ortaya konması adet oldu. Net bir katliam olur ama şu an anlamış değilim. Fred bir şey söylemişti oyundan atıldı, bugünkü futbolcu da atıldı. Ayrıcalık olduğunu düşünmüyorum. Başka ne oldu?"

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