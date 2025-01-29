TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol bek hareketliliği! Filip Kostic yolcu
Devre arasında sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun talimatı ile listesindeki 2 isime odaklanan sarı lacivertli yönetim, Filip Kostic'in olası Almanya yolculuğuna hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)
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Diğeri ise; Philadelphia'nın 27 yaşındaki Alman oyuncusu Kai Wagner...
Yönetim, öncelikli olarak 21 yaşındaki Cuiabano'yu belirledi. Oyuncu için ilk etapta 6+2 milyon euroluk teklif yapıldı ancak Brezilya ekibi henüz dönüş yapmadı. Cuma gününe kadar yanıt gelecek. İstenen rakamla önerilen arasında uçurum olursa transferden vazgeçilecek.
Fenerbahçe, Kai Wagner için ise 5 milyon euroluk bir bütçe hazırladı. İki oyuncudan birinin sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.
KOSTIC UNION'A
Fenerbahçe'de beklenilen performansı veremeyen Filip Kostic'in sol bek transferinde kaydedilen ilerlemeye göre takımdan ayrılacağı ve Alman ekibi Union Berlin'e imza atacağı iddia edildi.
Alman medyasına yansıyan haberlerde şu ifadeler yer aldı: "Union Berlin'de yönetici Heldt transfer için çalışıyor. 3 Şubat son gün. Henüz transfer yapılmadı. Son gelen bilgiler, Filip Kostic'in Bundesliga'ya döneceği yönünde. 32 yaşındaki oyuncu, Almanya'ya yabancı değil."
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