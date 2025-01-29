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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol bek hareketliliği! Filip Kostic yolcu

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol bek hareketliliği! Filip Kostic yolcu

Devre arasında sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun talimatı ile listesindeki 2 isime odaklanan sarı lacivertli yönetim, Filip Kostic'in olası Almanya yolculuğuna hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol bek hareketliliği! Filip Kostic yolcu

Devre arası transfer döneminde kadrosunu üç isimle güçlendiren Fenerbahçe'de gözler şimdi sol beke çevrildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol bek hareketliliği! Filip Kostic yolcu

Gündeme birçok isim geldi, menajerler tarafından da sarı lacivertlilere önerilen oyuncular oldu ancak teknik direktör Jose Mourinho, sadece iki ismi belirledi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol bek hareketliliği! Filip Kostic yolcu

Bunlardan biri Botafogo'nun 21 yaşındaki sol beki Cuiabano...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol bek hareketliliği! Filip Kostic yolcu

Diğeri ise; Philadelphia'nın 27 yaşındaki Alman oyuncusu Kai Wagner...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol bek hareketliliği! Filip Kostic yolcu

Yönetim, öncelikli olarak 21 yaşındaki Cuiabano'yu belirledi. Oyuncu için ilk etapta 6+2 milyon euroluk teklif yapıldı ancak Brezilya ekibi henüz dönüş yapmadı. Cuma gününe kadar yanıt gelecek. İstenen rakamla önerilen arasında uçurum olursa transferden vazgeçilecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol bek hareketliliği! Filip Kostic yolcu

Fenerbahçe, Kai Wagner için ise 5 milyon euroluk bir bütçe hazırladı. İki oyuncudan birinin sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol bek hareketliliği! Filip Kostic yolcu

KOSTIC UNION'A

Fenerbahçe'de beklenilen performansı veremeyen Filip Kostic'in sol bek transferinde kaydedilen ilerlemeye göre takımdan ayrılacağı ve Alman ekibi Union Berlin'e imza atacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sol bek hareketliliği! Filip Kostic yolcu

Alman medyasına yansıyan haberlerde şu ifadeler yer aldı: "Union Berlin'de yönetici Heldt transfer için çalışıyor. 3 Şubat son gün. Henüz transfer yapılmadı. Son gelen bilgiler, Filip Kostic'in Bundesliga'ya döneceği yönünde. 32 yaşındaki oyuncu, Almanya'ya yabancı değil."

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