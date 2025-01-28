Fenerbahçe'den flaş Marcus Rashford açıklaması! Transfer...

Transfer döneminin flaş takımlarından olan Fenerbahçe'de gündeme son olarak Marcus Rashford gelmişti.

Sarı lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı transferle alakalı konuştu.

"AYNI POZİSYONDA OYNAYAN OYUNCULARIMIZ VAR"

"Rashford ile ilgilendiğimiz haberlerde yazıyordu. Her şeyden önce Rashford harika bir oyuncu. Ancak takımınızda, bazı planlarınız olduğunda, aynı pozisyonda birbirine çok benzeyen iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil. Bu tür oyuncuların sürekli oynaması gerekir ve eğer Rashford gelirse, diğer oyunculardan biri oynayamaz." dedi.

"RASHFORD İLE İLGİLENMİYORUZ"

"Bu transfer bize önerildiğinde ve önümüze geldiğinde maalesef hayır dedi, yani bu transferle ilgili hiçbir şey yok. Tabii ki bazı söylentiler vardı ama çok rahat bir şekilde ilgilenmediğimizi söyleyebilirim. Ama Rashford iyi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.