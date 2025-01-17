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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den savunmaya Strahinja Pavlovic hamlesi!

Fenerbahçe'den savunmaya Strahinja Pavlovic hamlesi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle biri sol ayaklı olmak üzere kadrosuna en az iki stoper eklemek isteyen sarı-lacivertlilerin transfer listesine dahil ettiği son savunmacı Strahinja Pavlovic oldu. İşte Pavlovic transferine dair son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'den savunmaya Strahinja Pavlovic hamlesi!

Biri sol ayaklı sol stoper olmak üzere kadrosuna en az iki stoper katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, listesine yeni bir isim daha ekledi: Strahinja Pavlovic...

Fenerbahçe'den savunmaya Strahinja Pavlovic hamlesi!

Milan'ın Sırp yıldızının listenin ilk sırasına yükselmesinin ana sebebi; Mario Hermoso ile Lloyd Kelly transferlerinde sonuca ulaşılamaması...

Fenerbahçe'den savunmaya Strahinja Pavlovic hamlesi!

Yönetim, Jose Mourinho'nun da onayını aldıktan sonra İtalyan ekibinde rotasyonda kalan Pavlovic'i kiralamak için harekete geçti.

Fenerbahçe'den savunmaya Strahinja Pavlovic hamlesi!

TADİC BİLGİ VERDİ

23 yaşındaki dev stoper için vatandaşı Dusan Tadic de devreye girdi.

Fenerbahçe'den savunmaya Strahinja Pavlovic hamlesi!

Dusan'ın milli takımdan arkadaşı olan Pavlovic'le bir görüşme yaptığı ve hem İstanbul hem de Fenerbahçe hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den savunmaya Strahinja Pavlovic hamlesi!

Sırp stoperin bu görüşme sonrasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmeye sıcak baktığı da belirtildi.

Fenerbahçe'den savunmaya Strahinja Pavlovic hamlesi!

Sportif direktör Mario Branco'nun hafta sonuna kadar bu transferi noktalamak istediği gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe'den savunmaya Strahinja Pavlovic hamlesi!

18 MİLYONA GELDİ

Milan, Strahinja Pavlovic'i sezon başında Avusturya ekibi Salzburg'dan 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den savunmaya Strahinja Pavlovic hamlesi!

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Sırp stoper, sadece 923 dakika sahada kalabildi.

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