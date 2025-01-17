Fenerbahçe'den savunmaya Strahinja Pavlovic hamlesi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle biri sol ayaklı olmak üzere kadrosuna en az iki stoper eklemek isteyen sarı-lacivertlilerin transfer listesine dahil ettiği son savunmacı Strahinja Pavlovic oldu. İşte Pavlovic transferine dair son detaylar... (FB spor haberleri)
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TADİC BİLGİ VERDİ
23 yaşındaki dev stoper için vatandaşı Dusan Tadic de devreye girdi.
Dusan'ın milli takımdan arkadaşı olan Pavlovic'le bir görüşme yaptığı ve hem İstanbul hem de Fenerbahçe hakkında bilgi verdiği öğrenildi.
Sırp stoperin bu görüşme sonrasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmeye sıcak baktığı da belirtildi.
Sportif direktör Mario Branco'nun hafta sonuna kadar bu transferi noktalamak istediği gelen bilgiler arasında...
18 MİLYONA GELDİ
Milan, Strahinja Pavlovic'i sezon başında Avusturya ekibi Salzburg'dan 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Sırp stoper, sadece 923 dakika sahada kalabildi.
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