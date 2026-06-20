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Haberler Dünya Kupası Arda Güler: Utanç duyuyoruz

Arda Güler: Utanç duyuyoruz

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybetti. Milli takımımızda Arda Güler, maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 08:34 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 08:35
Arda Güler: Utanç duyuyoruz

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybetti. Milli takımımızda Arda Güler, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE ARDA GÜLER'İN AÇIKLAMALARI

"Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz! Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız.! Ben de her turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım! Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı! Özür dileriz."

"Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok! Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık! Özür dileriz!"

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