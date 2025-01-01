TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Fenerbahçe'de Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın 'Yeni kontrat konusunda anlaşma sağladık' ifadelerini kullandığı yıldız futbolcunun sözleşmesinin hala resmiyete dökülememesi ve 27 yaşındaki futbolcunun adının Galatasaray ile anılmasının sarı-lacivertli camiada bir panik havası yarattığı ifade edildi.