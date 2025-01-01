TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen futbolculardan birisi de Bright Osayi-Samuel. Nijeryalı oyuncudan gelen son haberler ise sarı-lacivertli taraftarları bir hayli endişelendiriyor. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 18 maça çıktı.
Söz konusu süreçte gol sevinci yaşamayan Osayi'nin 1 asisti bulunuyor.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızına 8 milyon Euro değer biçiliyor.
DİĞER