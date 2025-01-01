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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen futbolculardan birisi de Bright Osayi-Samuel. Nijeryalı oyuncudan gelen son haberler ise sarı-lacivertli taraftarları bir hayli endişelendiriyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Fenerbahçe'de Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın 'Yeni kontrat konusunda anlaşma sağladık' ifadelerini kullandığı yıldız futbolcunun sözleşmesinin hala resmiyete dökülememesi ve 27 yaşındaki futbolcunun adının Galatasaray ile anılmasının sarı-lacivertli camiada bir panik havası yarattığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi!

18 MAÇTA 1 ASİST

Yönetimin oyuncunun Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin taraftarda oluşturacağı tepkiyi düşünerek yıldız futbolcunun kontratını bir an önce uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü ancak şu an için bir anlaşma zemini sağlanmadığı da gelen haberler arasında.

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