FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye bir talip daha! İşte teklif edilen rakam
Anderson Talisca transferi için gün sayan Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılıklar yaşanabilir. Brezilyalı oyuncunun transfer edilmesinin ardından Sebastian Szymanski'nin satışına onay verilecek. Almanya Bundesliga ekibi yıldız oyuncuyu radarına alırken sarı lacivertli kulübe resmi teklif yapıldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Polonyalı orta sahayı 2023-24 sezonu başında Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon Euro'ya alan F.Bahçe'nin kapısını ara transfer için Alman ekibi Freiburg çaldı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Freiburg, 15 milyon Euro'luk resmi teklifini iletirken F.Bahçe yönetimi ise alacağı oyunculara göre Szymanski kararını bildirecek.
Szymanski, bu sezon 16 lig maçında 1 gol atıp 3 asistlik katkı verdi.
Piyasa değeri 17 milyon Euro olan Polonyalı yıldızın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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