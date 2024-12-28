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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye bir talip daha! İşte teklif edilen rakam

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye bir talip daha! İşte teklif edilen rakam

Anderson Talisca transferi için gün sayan Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılıklar yaşanabilir. Brezilyalı oyuncunun transfer edilmesinin ardından Sebastian Szymanski'nin satışına onay verilecek. Almanya Bundesliga ekibi yıldız oyuncuyu radarına alırken sarı lacivertli kulübe resmi teklif yapıldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 12:17
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye bir talip daha! İşte teklif edilen rakam

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye bir talip daha! İşte teklif edilen rakam

Anderson Talisca transferi için gün sayan sarı lacivertliler de sürpriz ayrılıklar da gerçekleşebilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye bir talip daha! İşte teklif edilen rakam

Talisca transferi gerçekleşirse Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin ayrılığına da kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye bir talip daha! İşte teklif edilen rakam

Polonyalı orta sahayı 2023-24 sezonu başında Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon Euro'ya alan F.Bahçe'nin kapısını ara transfer için Alman ekibi Freiburg çaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye bir talip daha! İşte teklif edilen rakam

Sabah'ta yer alan habere göre; Freiburg, 15 milyon Euro'luk resmi teklifini iletirken F.Bahçe yönetimi ise alacağı oyunculara göre Szymanski kararını bildirecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye bir talip daha! İşte teklif edilen rakam

Szymanski, bu sezon 16 lig maçında 1 gol atıp 3 asistlik katkı verdi.

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