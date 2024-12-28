FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye bir talip daha! İşte teklif edilen rakam

Polonyalı orta sahayı 2023-24 sezonu başında Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon Euro'ya alan F.Bahçe'nin kapısını ara transfer için Alman ekibi Freiburg çaldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Freiburg, 15 milyon Euro'luk resmi teklifini iletirken F.Bahçe yönetimi ise alacağı oyunculara göre Szymanski kararını bildirecek.