TRANSFER HABERİ - Samet Akaydin Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Sezonun ikinci yarısında puan farkını eriterek sezonu zirvede noktalamak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemi için gaza bastı.

İlk olarak Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.