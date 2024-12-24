TRANSFER HABERİ - Samet Akaydin Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Athletic Bilbao maçında yaptığı hata sonrası taraftarın büyük tepki gösterdiği Samet Akaydin, takıma veda ediyor. Milli futbolcunun yeni adresi belli olurken, transferin 1 hafta 10 gün içerisinde netleşeceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerin başındaysa Samet Akaydin geliyor.
Jose Mourinho'nun sezon başında şans vermediği ancak ilerleyen haftalarda ilk 11'e monte ettiği milli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçında yaptığı hatayla büyük tepki topladı.
30 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibiyle oynanan karşılaşmada kendisine yönelik tepkiler sonrası takımdan ayrılma kararı aldı.
Tecrübeli stoper, yurt dışından takım arayışlarına devam ediyor.
BELÇİKA YOLCUSU
Belçika'dan birkaç takımla menajerinin görüşme halinde olduğu ve transferin 1 hafta 10 gün içinde netleşeceği belirtildi.
Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 509 dakika süre aldı.
Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.
Samet'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 2 milyon Euro.
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