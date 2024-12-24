  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Samet Akaydin Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

TRANSFER HABERİ - Samet Akaydin Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Athletic Bilbao maçında yaptığı hata sonrası taraftarın büyük tepki gösterdiği Samet Akaydin, takıma veda ediyor. Milli futbolcunun yeni adresi belli olurken, transferin 1 hafta 10 gün içerisinde netleşeceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 09:39
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Samet Akaydin Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Samet Akaydin Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Sezonun ikinci yarısında puan farkını eriterek sezonu zirvede noktalamak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemi için gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Samet Akaydin Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

İlk olarak Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ - Samet Akaydin Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerin başındaysa Samet Akaydin geliyor.

TRANSFER HABERİ - Samet Akaydin Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Jose Mourinho'nun sezon başında şans vermediği ancak ilerleyen haftalarda ilk 11'e monte ettiği milli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçında yaptığı hatayla büyük tepki topladı.

TRANSFER HABERİ - Samet Akaydin Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

30 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibiyle oynanan karşılaşmada kendisine yönelik tepkiler sonrası takımdan ayrılma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Samet Akaydin Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Tecrübeli stoper, yurt dışından takım arayışlarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Samet Akaydin Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

BELÇİKA YOLCUSU

Belçika'dan birkaç takımla menajerinin görüşme halinde olduğu ve transferin 1 hafta 10 gün içinde netleşeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Samet Akaydin Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 509 dakika süre aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fener'den tarihi hamle! Talisca'dan sonra.. Fener'den tarihi hamle! Talisca'dan sonra.. 09:44
Samet F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi Samet F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi 09:39
Avrupa devlerinden Yunus'a kanca! Avrupa devlerinden Yunus'a kanca! 09:27
Bugün hangi maçlar var? 24 Aralık Salı Bugün hangi maçlar var? 24 Aralık Salı 08:27
Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı! Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı! 01:00
F.Bahçelilere müjde: 3 yıldız transfer... F.Bahçelilere müjde: 3 yıldız transfer... 00:55
Daha Eski
F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! F.Bahçe'den flaş yabancı hakem açıklaması! 00:55
Adalı görüştüğü yabancı hocayı açıkladı! Adalı görüştüğü yabancı hocayı açıkladı! 00:55
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Talisca ve En-Nesyri... 00:55
En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... En iyi teknik direktörler listesi açıklandı! Montella... 00:55
Başakşehir'de kazanan yok! Başakşehir'de kazanan yok! 00:55
Mersin'de kazanan A. Demirspor! Mersin'de kazanan A. Demirspor! 00:55