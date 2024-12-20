FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho’dan Eyüpspor maçında 4 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaştı. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçı 11'inden 4 değişikliğe gitti. Kaleci Dominik Livakovic'in sakatlığı nedeniyle İrfan Can Eğribayat kaleyi korurken, stoper hattında cezası biten Alexander Djiku yer aldı. Hücumda ise Oğuz Aydın'ın yerine Dusan Tadic 11'de maça başladı. Mourinho, takımda en uçta ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri'ye görev verdi.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra, sakatlığı bulunan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatarak çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş ile Bartuğ Elmaz teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ise yedek başladı.