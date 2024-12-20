Eyüpspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! Golden önce Caner Erkin'e faul var mı?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, 45+3. dakikada Youssef En-Nesyri ile skoru 1-1'e getirdi. Eyüpsporlu futbolcular, sarı-lacivertlilerin bulduğu golden önce İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.
İŞTE O POZİSYON
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.