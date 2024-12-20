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Haberler Fenerbahçe Eyüpspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! Golden önce Caner Erkin'e faul var mı?

Eyüpspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! Golden önce Caner Erkin'e faul var mı?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Eyüspor'da futbolcular, Fenerbahçe'nin bulduğu gol öncesi faul itirazlarında bulundu. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 21:06 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 21:12
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Eyüpspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! Golden önce Caner Erkin'e faul var mı?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertliler, 45+3. dakikada Youssef En-Nesyri ile skoru 1-1'e getirdi. Eyüpsporlu futbolcular, sarı-lacivertlilerin bulduğu golden önce İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

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İŞTE O POZİSYON

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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