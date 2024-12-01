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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi kadro planlamaları devam ediyor. Bu doğrultuda Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde o ismin, kendisine tam 6 farklı kulüpten gelen teklifi geri çevireceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 12:49
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti

Son dönemde Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı sonuçlar elde eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti

Sarı lacivertli idareciler ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti

Yönetim hem gelecek hem de gidecek futbolcularla ilgili planlamalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti

Fenerbahçe'de özellikle ocak ayında önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, bazı futbolcuların üzerini çizdiği ifade edilmilti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti

Ancak Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti

Trendyol Süper Lig'de 4-0 kazanılan Sivasspor maçında görev yapıp 1 gol atan, ardından oynanan 6-2'lik Kayserispor deplasmanı galibiyeti ve 2-1 kazanılan Slavia Prag maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti

Sabah'ın haberine göre, deneyimli stopere 5 Süper Lig takımı ara transfer döneminde teklif sunmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti

Aynı zamanda Fransa Ligi'nden de bir takım kadrosuna katmayı planlıyor.

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