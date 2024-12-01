TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Tam 6 takımı reddetti
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi kadro planlamaları devam ediyor. Bu doğrultuda Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde o ismin, kendisine tam 6 farklı kulüpten gelen teklifi geri çevireceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de özellikle ocak ayında önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, bazı futbolcuların üzerini çizdiği ifade edilmilti.
Ancak Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de 4-0 kazanılan Sivasspor maçında görev yapıp 1 gol atan, ardından oynanan 6-2'lik Kayserispor deplasmanı galibiyeti ve 2-1 kazanılan Slavia Prag maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı.
Sabah'ın haberine göre, deneyimli stopere 5 Süper Lig takımı ara transfer döneminde teklif sunmaya hazırlanıyor.
Aynı zamanda Fransa Ligi'nden de bir takım kadrosuna katmayı planlıyor.
Ancak son haftalarda forma giymeye başlayan 30 yaşındaki stoper, gelen teklifleri kabul etmeyerek direkt geri çevirecek.
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