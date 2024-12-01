TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Ancak Cenk Tosun'un birkaç yıldır gol atma konusundaki gücünü ve kendine olan güvenini kaybetmiş göründüğü vurgulandı.

Bu anlaşmanın Inter için çok olası durmasa da Fenerbahçe'nin böyle bir teklifle İtalyan devine gelmesinin beklendiği yazıldı.