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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın transfer gündemine ilişkin çarpıcı bir iddia geldi. Sarı lacivertlilerin, Inter'in yıldız ismini kadrosuna katmak istediği ve transfer için Cenk Tosun'u takasta kullanmayı hedeflediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 11:45
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Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Sarı lacivertliler ocak ayında nokta atışı hamleler yapmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Yönetim özelllikle teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hedeflenen isimler için temaslarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Sarı lacivertlilerin, İtalyan devi Inter'e dev bir takas teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Konuya dair haberi ise Çizme basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

F.BAHÇE'DEN TARİHİ TAKAS TEKLİFİ!

Interlive.it'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Inter forması giyen Marko Arnautovic'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Mourinho'nun, 35 yaşındaki forvetle Inter'de çalıştığı ve Arnautovic'i yakından tanıdığına dikkat çekildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Bu noktada sarı lacivertlilerin, Inter'e flaş bir takas teklifinde bulunabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Fenerbahçe'nin, Arnautovic'e karşılık Cenk Tosun'u Inter'e önerebileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Haberde, eski Eintracht Frankfurt ve Everton'lı Cenk Tosun'un, güçlü bir kafa vuruşuna sahip ve takımı ileriye taşıma konusunda iyi olan bir merkez forvet olduğuna dikkat çekildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Ancak Cenk Tosun'un birkaç yıldır gol atma konusundaki gücünü ve kendine olan güvenini kaybetmiş göründüğü vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Bu anlaşmanın Inter için çok olası durmasa da Fenerbahçe'nin böyle bir teklifle İtalyan devine gelmesinin beklendiği yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Öte yandan Jose Mourinho'nun, yaz aylarında da Marko Arnautovic'i kadrosuna görmek istediği ancak transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Marko Arnautovic bu sezon Inter formasıyla toplam 8 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Avusturyalı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 35 yaşındaki forvetin, kulübüyle olan kontratı 2025'te sona erecek.

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