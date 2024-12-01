TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ile Inter arasında tarihi takas! Cenk Tosun ve o yıldız...
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın transfer gündemine ilişkin çarpıcı bir iddia geldi. Sarı lacivertlilerin, Inter'in yıldız ismini kadrosuna katmak istediği ve transfer için Cenk Tosun'u takasta kullanmayı hedeflediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia geldi.
Sarı lacivertlilerin, İtalyan devi Inter'e dev bir takas teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.
Konuya dair haberi ise Çizme basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE'DEN TARİHİ TAKAS TEKLİFİ!
Interlive.it'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Inter forması giyen Marko Arnautovic'i gündemine aldı.
Mourinho'nun, 35 yaşındaki forvetle Inter'de çalıştığı ve Arnautovic'i yakından tanıdığına dikkat çekildi.
Bu noktada sarı lacivertlilerin, Inter'e flaş bir takas teklifinde bulunabileceği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin, Arnautovic'e karşılık Cenk Tosun'u Inter'e önerebileceği aktarıldı.
Haberde, eski Eintracht Frankfurt ve Everton'lı Cenk Tosun'un, güçlü bir kafa vuruşuna sahip ve takımı ileriye taşıma konusunda iyi olan bir merkez forvet olduğuna dikkat çekildi.
Ancak Cenk Tosun'un birkaç yıldır gol atma konusundaki gücünü ve kendine olan güvenini kaybetmiş göründüğü vurgulandı.
Bu anlaşmanın Inter için çok olası durmasa da Fenerbahçe'nin böyle bir teklifle İtalyan devine gelmesinin beklendiği yazıldı.
Öte yandan Jose Mourinho'nun, yaz aylarında da Marko Arnautovic'i kadrosuna görmek istediği ancak transferin gerçekleşmediği ifade edildi.
Marko Arnautovic bu sezon Inter formasıyla toplam 8 maça çıktı.
Avusturyalı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 35 yaşındaki forvetin, kulübüyle olan kontratı 2025'te sona erecek.
1.90 boyundaki santrfor kariyerinde Bologna, SH Port, West Ham, Stoke City, Werder Bremen ve Twente gibi kulüplerde de boy göstermişti.
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