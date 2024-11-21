TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Çok sayıda yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferiyse Youssef En-Nesyri oldu.