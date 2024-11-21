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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında rekor bonservis bedeliyle Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, Al-Nassr'ın radarına girdi. Fransız basını, La Liga ekibinin Faslı golcü için yaptığı teklifi ve sarı-lacivertlilerin istediği rakamı açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 18:14
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

Çok sayıda yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferiyse Youssef En-Nesyri oldu.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

Fenerbahçe, transferi için uzun uğraşlar verdiği Faslı santrforu 19.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en pahalı transferi olan 27 yaşındaki golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

Fenerbahçe kariyerine istediği gibi bir başlangıç yapamayan En-Nesyri, son haftalarda yaptığı skor katkısıyla çıkışa geçti.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

Gol ve asistleriyle takımına katkı sağlayan yıldız forvet, Al-Nassr'ın radarına girdi.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

Fransız basını, Suudi Arabistan ekibinin Youssef En-Nesyri için 25 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay önerdiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

38 MİLYON EURO + SONRAKİ SATIŞTAN %15 PAY

Africa Foot United'da yer alan habere göre; bu teklifi reddeden Fenerbahçe, 38 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay istedi.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

Al-Nassr yönetiminin Fenerbahçe'den gelen bu talebi düşünmek için süre istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

Arap ekibinin yeni bir teklif yapma ya da başka hedeflere yönelme gibi seçenekleri değerlendireceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif

Faslı santrfor, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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