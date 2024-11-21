TRANSFER HABERİ - Böyle rakam görülmedi! İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında rekor bonservis bedeliyle Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, Al-Nassr'ın radarına girdi. Fransız basını, La Liga ekibinin Faslı golcü için yaptığı teklifi ve sarı-lacivertlilerin istediği rakamı açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en pahalı transferi olan 27 yaşındaki golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe kariyerine istediği gibi bir başlangıç yapamayan En-Nesyri, son haftalarda yaptığı skor katkısıyla çıkışa geçti.
Gol ve asistleriyle takımına katkı sağlayan yıldız forvet, Al-Nassr'ın radarına girdi.
Fransız basını, Suudi Arabistan ekibinin Youssef En-Nesyri için 25 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay önerdiğini duyurdu.
38 MİLYON EURO + SONRAKİ SATIŞTAN %15 PAY
Africa Foot United'da yer alan habere göre; bu teklifi reddeden Fenerbahçe, 38 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay istedi.
Al-Nassr yönetiminin Fenerbahçe'den gelen bu talebi düşünmek için süre istediği kaydedildi.
Arap ekibinin yeni bir teklif yapma ya da başka hedeflere yönelme gibi seçenekleri değerlendireceği aktarıldı.
Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta süre aldı.
Faslı santrfor, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro.
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