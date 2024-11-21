Fenerbahçe'den Archie Brown'a teklif! İşte transfer yanıtı
Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Gent forması giyen Archie Brown'u gündemine almıştı. Gent'e resmi teklifini ileten sarı lacivertlilere oyuncudan şok haber geldi. İşte transferin detayları...
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Ancak bu teklif karşısında Belçika ekibinden hiç beklemediği bir yanıt aldı.
Gent'in 7 milyon Euro'yu yetersiz bulduğu ve Fenerbahçe'den 15 milyon Euro istediği öne sürüldü.
4 MİLYON VERDİLER
Kanarya'nın teklif ettiği rakamın üzerine çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
2023 yılında Lausanne'dan Gent'e 4 milyon Euro'ya transfer olan Brown, hücuma verdiği katkı ile ön plana çıkıyor.
2027'DE SONA ERİYOR
Bu sezon 23 karşılaşmada boy gösteren 1.90 mt. boyundaki genç yıldız 2 gol atarken 4 de gol pası verdi. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan 22 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown'un kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
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