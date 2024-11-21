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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Archie Brown'a teklif! İşte transfer yanıtı

Fenerbahçe'den Archie Brown'a teklif! İşte transfer yanıtı

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Gent forması giyen Archie Brown'u gündemine almıştı. Gent'e resmi teklifini ileten sarı lacivertlilere oyuncudan şok haber geldi. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'den Archie Brown'a teklif! İşte transfer yanıtı

Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasından sonra sol bek transferi için arayışlar hızlandı.

Fenerbahçe'den Archie Brown'a teklif! İşte transfer yanıtı

Sarı-Lacivertliler daha önce de gündeme gelen İngiliz sol bek Archie Brown için ilk resmi hamleyi yaptı.

Fenerbahçe'den Archie Brown'a teklif! İşte transfer yanıtı

NEREDEYSE İKİ KATI

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için kadrosuna katmayı düşündüğü Gent'in 22 yaşındaki yıldızı için 7 milyon Euro teklif etti.

Fenerbahçe'den Archie Brown'a teklif! İşte transfer yanıtı

Ancak bu teklif karşısında Belçika ekibinden hiç beklemediği bir yanıt aldı.

Fenerbahçe'den Archie Brown'a teklif! İşte transfer yanıtı

Gent'in 7 milyon Euro'yu yetersiz bulduğu ve Fenerbahçe'den 15 milyon Euro istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Archie Brown'a teklif! İşte transfer yanıtı

4 MİLYON VERDİLER

Kanarya'nın teklif ettiği rakamın üzerine çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'den Archie Brown'a teklif! İşte transfer yanıtı

2023 yılında Lausanne'dan Gent'e 4 milyon Euro'ya transfer olan Brown, hücuma verdiği katkı ile ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'den Archie Brown'a teklif! İşte transfer yanıtı

2027'DE SONA ERİYOR

Bu sezon 23 karşılaşmada boy gösteren 1.90 mt. boyundaki genç yıldız 2 gol atarken 4 de gol pası verdi. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan 22 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown'un kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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