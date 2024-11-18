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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak Zenit ile oynanan hazırlık maçında dikkat çeken Levent Mercan için teknik direktör Jose Mourinho'dan kritik karar geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 09:37
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe milli arayı boş geçmedi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı!

Kanarya hazırlık maçında sahasında Rus ekibi Zenit'i konuk etti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı!

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı!

Bu karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho forma şansı bulamayan oyuncularını sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı!

Kanarya'nın gollerini Cenk Tosun ve Levent Mercan kaydetti. Zenit maçına 11'de başlayan ve bu şansını çok iyi değerlendiren Levent Mercan, Jose Mourinho'nun da gözüne girmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı!

Portekizli teknik adam, oyuncunun idmanlardaki son durumunu da değerlendirecek ve milli ara sonrasındaki Kayserispor maçında sol bekte kimi oynatacağını kararlaştıracak. Ancak %51 ibre Levent Mercan'dan yana.

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