Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak Zenit ile oynanan hazırlık maçında dikkat çeken Levent Mercan için teknik direktör Jose Mourinho'dan kritik karar geldiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Bu karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho forma şansı bulamayan oyuncularını sahaya sürdü.
Kanarya'nın gollerini Cenk Tosun ve Levent Mercan kaydetti. Zenit maçına 11'de başlayan ve bu şansını çok iyi değerlendiren Levent Mercan, Jose Mourinho'nun da gözüne girmeyi başardı.
Portekizli teknik adam, oyuncunun idmanlardaki son durumunu da değerlendirecek ve milli ara sonrasındaki Kayserispor maçında sol bekte kimi oynatacağını kararlaştıracak. Ancak %51 ibre Levent Mercan'dan yana.
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