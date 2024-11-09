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Haberler Fenerbahçe Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Jose Mourinho zorlu karşılaşması öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte sarı lacivertlilerin, Sivasspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 14:42
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Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Net Global Sivasspor'u ağırlayacak.

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

JOSE MOURINHO YİNE CEZALI

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu maçta da kulübedeki yerini alamayacak.

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş olacak.

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor.

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, forma giyemeyecek.

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi.

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

LIVAKOVIC

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

OSAYI-SAMUEL

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

ÇAĞLAR

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

BECAO

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

KOSTIC

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

AMRABAT

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

FRED

Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i

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