Mourinho'dan flaş hamle! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Jose Mourinho zorlu karşılaşması öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte sarı lacivertlilerin, Sivasspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
JOSE MOURINHO YİNE CEZALI
Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu maçta da kulübedeki yerini alamayacak.
Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş olacak.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor.
Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, forma giyemeyecek.
Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi.
İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
LIVAKOVIC
OSAYI-SAMUEL
ÇAĞLAR
BECAO
KOSTIC
AMRABAT
FRED
SZYMANSKI
TADIC
EN-NESYRI
DZEKO
DİĞER