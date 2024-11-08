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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Medina transferindeki engel aşılamıyor! İşte o detay

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Medina transferindeki engel aşılamıyor! İşte o detay

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Medina konusunda dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu transferi gerçekleştirememe nedeni herkesi şaşırttı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Medina transferindeki engel aşılamıyor! İşte o detay

Fenerbahçe Boca Juniors'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristian Medina ile anlaşma sağladı ancak kulübünü ikna etmeyi başaramadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Medina transferindeki engel aşılamıyor! İşte o detay

Arjantin medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Sarı-Lacivertliler, Cristian Medina için Boca Juniors'un istediği 2.6 milyon dolarlık vergi ödemesini yapmayı kabul etmedi. Kulüpler anlaşma sağlayamadı, transfer şimdilik iptal oldu.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Medina transferindeki engel aşılamıyor! İşte o detay

Fenerbahçe'nin Medina için Boca'ya sunduğu son teklif de ortaya çıktı. Kanarya, genç yıldızın bonservisi için Boca'ya 5 taksitle 10 milyon dolar teklif etti. İki kulüp anlaşması durumunda Fenerbahçe ilk etapta 2.8 milyon dolar ödeyecekti. Sonrasında ise 4 taksitle bonservis ücretinin kalanı ödenecekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Medina transferindeki engel aşılamıyor! İşte o detay

Ancak vergi konusunda anlaşma sağlanamayınca transfer iptal oldu. İki kulüp arasında bonservis dışında bonus maddeleri de bulunuyordu. Forma giydiği ilk resmi maçtan sonra, 15 resmi maçtan sonra, 30 resmi maçtan sonra ve Süper Lig şampiyonluğu durumunda 4 milyon dolar bonus ödenecekti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanınca da Sarı-lacivertliler kasasından 1 milyon dolar çıkartacaktı.

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