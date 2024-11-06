TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın göz bebeğine kanca! Anderson Talisca...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek yoluna devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna yapacağı takviyelerle şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme yeniden Talisca ismi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
AYRILIK İDDİALARI GÜNDEMDE
Bir süredir Al-Nassr'da sorunlar yaşayan ve hakkında takımdan ayrılacağına yönelik birçok haber çıkan Brezilyalı yıldızın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Takvim'de yer alan habere göre Sportif direktör Mario Branco'nun geçtiğimiz hafta hem Talisca hem de Suudi kulübüyle temasa geçerek transferde ilk adımı attığı belirtiliyor.
30 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşı sıkıntı yaşatsa da Maximin transferine benzer bir kiralama formülüyle transferin bitme ihtimalinin olabileceği konuşuluyor.
100 MAÇTA 84 GOLE KATKI
Al Nassr'da 100 maçta 74 gol ve 10 asistlik performans gösteren Talisca, ülkemizde Beşiktaş formasıyla büyük izler bırakmıştı.
Sambacı, Siyah-Beyazlı takımda 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yaparken, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Talisca ile ilgili Beşiktaş'ın da hamle yapabileceği öne sürülüyor.
DİĞER