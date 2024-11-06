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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın göz bebeğine kanca! Anderson Talisca...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek yoluna devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna yapacağı takviyelerle şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme yeniden Talisca ismi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın göz bebeğine kanca! Anderson Talisca...

Son dakikada gelen Trabzonspor galibiyetiyle büyük moral bulan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda kenetlenmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın göz bebeğine kanca! Anderson Talisca...

Sarı-lacivertli yönetim bu önemli hedefe ulaşmak için ara transfer döneminde ses getirecek bir hamle yapma kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın göz bebeğine kanca! Anderson Talisca...

Özellikle hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in Anderson Talisca'yı gözüne kestirdiği belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın göz bebeğine kanca! Anderson Talisca...

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEMDE

Bir süredir Al-Nassr'da sorunlar yaşayan ve hakkında takımdan ayrılacağına yönelik birçok haber çıkan Brezilyalı yıldızın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın göz bebeğine kanca! Anderson Talisca...

Takvim'de yer alan habere göre Sportif direktör Mario Branco'nun geçtiğimiz hafta hem Talisca hem de Suudi kulübüyle temasa geçerek transferde ilk adımı attığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın göz bebeğine kanca! Anderson Talisca...

30 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşı sıkıntı yaşatsa da Maximin transferine benzer bir kiralama formülüyle transferin bitme ihtimalinin olabileceği konuşuluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın göz bebeğine kanca! Anderson Talisca...

100 MAÇTA 84 GOLE KATKI

Al Nassr'da 100 maçta 74 gol ve 10 asistlik performans gösteren Talisca, ülkemizde Beşiktaş formasıyla büyük izler bırakmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın göz bebeğine kanca! Anderson Talisca...

Sambacı, Siyah-Beyazlı takımda 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yaparken, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın göz bebeğine kanca! Anderson Talisca...

Talisca ile ilgili Beşiktaş'ın da hamle yapabileceği öne sürülüyor.

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