  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri!

Trendyol süper Lig 11. hafta maçında Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 57 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 19 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler açıklandı mı?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 18:02
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol süper Lig 11. hafta maçında Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 57 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 19 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler açıklandı mı?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Lundstram, Okay, Ozan, Nwakaeme, Vişça, Banza

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Maximin, Tadic, En-Nesyri

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LİGDE FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 102 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 41-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 137 golüne Trabzonspor 108 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR İÇ SAHADA ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 57 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 19 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 69, Fenerbahçe 62 gol attı.

Ligde ise Trabzon'daki 51 maçtan 20'sini bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 19 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında Fenerbahçe 60, Trabzonspor ise 59 gol kaydetti.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

İki takımın geçen yıl ligde karşı karşıya geldiği 2 maç da 3-2 sonuçlandı.

Trabzonspor, Kadıköy'de rakibini 3-2 mağlup edip ligdeki tek yenilgisini aldırırken, Fenerbahçe de Trabzon'dan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - TOD
Mourinho'dan maç öncesi ilginç benzetme!
DİĞER
0000 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak anlattı: Keşke kaçmasaydım, mücadele etseydim
Son dakika: Çorum'da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü... Acı haber geldi
G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! Transferde büyük sürpriz
Arda Güler ve F.Bahçe yeniden kavuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho: Potansiyellerinden uzaklar! Mourinho: Potansiyellerinden uzaklar! 17:48
Trabzonspor'dan dev maç öncesi taraftarına mesaj! Trabzonspor'dan dev maç öncesi taraftarına mesaj! 17:27
"İlk maçımız harika bir galibiyet" "İlk maçımız harika bir galibiyet" 16:51
"Çok kolay goller yemeye başladık" "Çok kolay goller yemeye başladık" 16:45
Trabzonspor'dan dev maç öncesi bilgilendirme! Trabzonspor'dan dev maç öncesi bilgilendirme! 16:16
Beşiktaş'tan Immobile açıklaması! Beşiktaş'tan Immobile açıklaması! 16:07
Daha Eski
Eyüpspor - Hatayspor | CANLI Eyüpspor - Hatayspor | CANLI 15:58
Bodrum FK - Alanyaspor | CANLI Bodrum FK - Alanyaspor | CANLI 15:45
A. Efes galibiyet serisini sürdürdü A. Efes galibiyet serisini sürdürdü 15:31
Konyaspor galibiyeti hatırladı! Konyaspor galibiyeti hatırladı! 15:30
Brezilya'da pole pozisyonu Norris'in! Brezilya'da pole pozisyonu Norris'in! 15:28
Sakaryaspor nefes aldı! Sakaryaspor nefes aldı! 15:25