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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin sol beki Fenerbahçe'ye! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Oosterwolde'nin sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sarı lacivertli yönetim, sol bek arayışlarına başladı. Fenerbahçe, Chelsea'nin yıldız oyuncusu için resmi temaslara başladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin sol beki Fenerbahçe'ye! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Oosterwolde'nin sakatlanarak sezonu kapatmasıyla sarsılan Fenerbahçe'de planlar değişti.

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TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin sol beki Fenerbahçe'ye! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Artık öncelik sol bek transferinde. Gent'ten Archie Brown listede ancak İngiltere'den gelen iddia heyecanlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin sol beki Fenerbahçe'ye! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

İngiliz basını, Kanarya'nın Chelsea'den Ben Chilwell'i istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin sol beki Fenerbahçe'ye! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Maviler, 2020 yılında tam 50 milyon euro karşılığında Leicester City'den renklerine bağladığı 27 yaşındaki savunmacıyı bu sezon hiç oynatmadı.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin sol beki Fenerbahçe'ye! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Sol kanatta da görev yapabilen 1.80 boyundaki yıldızın sözleşmesi 2027'de bitecek. Ama Chelsea kolaylık sağlayacak.

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