TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin sol beki Fenerbahçe'ye! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...
Oosterwolde'nin sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sarı lacivertli yönetim, sol bek arayışlarına başladı. Fenerbahçe, Chelsea'nin yıldız oyuncusu için resmi temaslara başladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Maviler, 2020 yılında tam 50 milyon euro karşılığında Leicester City'den renklerine bağladığı 27 yaşındaki savunmacıyı bu sezon hiç oynatmadı.
Sol kanatta da görev yapabilen 1.80 boyundaki yıldızın sözleşmesi 2027'de bitecek. Ama Chelsea kolaylık sağlayacak.
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