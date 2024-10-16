TRANSFER HABERİ - Golcü oyuncu Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte yönetimin ocak hamlesi
Ara transfer için düğmeye basan Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yönetim, geçtiğimiz sezonlarda sarı lacivertli formayı giymeyi çok istediğini söyleyen yıldızı kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte Fenerbahçe'nin ocak ayındaki forvet planı... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk isim ise Sardar Azmoun.
Birleşik Arap Emirlikleri takımı Shabab Al-Ahli ile bu sezon çıktığı 9 maçta 9 gol atan ve 1 de asist yapan İranlı forvet, daha önce "Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.
29 yaşındaki süper yıldızın kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi olsa da Kanarya devre arasında ilk temaslara başlayacak.
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