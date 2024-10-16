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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Golcü oyuncu Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte yönetimin ocak hamlesi

Ara transfer için düğmeye basan Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yönetim, geçtiğimiz sezonlarda sarı lacivertli formayı giymeyi çok istediğini söyleyen yıldızı kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte Fenerbahçe'nin ocak ayındaki forvet planı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Golcü oyuncu Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte yönetimin ocak hamlesi

Mourinho liderliğinde 8. hafta sonunda 16 puan toplayan Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Golcü oyuncu Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte yönetimin ocak hamlesi

Yaz döneminde 19.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Faslı forvet Youssef En-Nesyri, şimdiye kadar isteneni veremedi.

TRANSFER HABERİ - Golcü oyuncu Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte yönetimin ocak hamlesi

Sarı lacivertliler, yeni bir golcü getirmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Golcü oyuncu Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte yönetimin ocak hamlesi

Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk isim ise Sardar Azmoun.

TRANSFER HABERİ - Golcü oyuncu Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte yönetimin ocak hamlesi

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Shabab Al-Ahli ile bu sezon çıktığı 9 maçta 9 gol atan ve 1 de asist yapan İranlı forvet, daha önce "Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Golcü oyuncu Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte yönetimin ocak hamlesi

29 yaşındaki süper yıldızın kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi olsa da Kanarya devre arasında ilk temaslara başlayacak.

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