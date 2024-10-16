TRANSFER HABERİ - Golcü oyuncu Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte yönetimin ocak hamlesi

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Shabab Al-Ahli ile bu sezon çıktığı 9 maçta 9 gol atan ve 1 de asist yapan İranlı forvet, daha önce "Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.