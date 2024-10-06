Fenerbahçe Beko 97 - 85 Büyükçekmece Basketbol | MAÇ SONUCU - ÖZET

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği ONVO Büyükçekmece Basketbol'u 97-85 yendi.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Halil Erkoç
FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes 5, Marko Guduric 6, Colson 11, Boban Marjanovic 6, Erten Gazi, Metecan Birsen 4, Sertaç Şanlı 21, Melih Mahmutoğlu 20, Emre Ekşioğlu, Devon Hall 3, Martins Zagars 19, Birch 2
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Ayrton Franke 18, Erdi Gülaslan 5, Markel Starks 13, Sajus 6, Bruinsma 11, Gilmore 2, Ata Kahraman 2, Emircan Koşut 3, Yesukan Onar 1, Love 24
1'İNCİ PERİYOT: 16-18
DEVRE: 49-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-62