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Haberler Fenerbahçe

Jose Mourinho'dan görülmemiş tepki!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşılaşmasında Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası yaptığı ilginç hareket nedeniyle sarı kart gördü. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 21:09 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 21:12
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Jose Mourinho'dan görülmemiş tepki!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho yaptığı hareketle yine dikkatleri üzerine çekti.

DZEKO'NUN GOLÜ SAYILMAYINCA...

Mourinho, 76. dakikada Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası diz üstü bilgisayarından pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu. Portekizli teknik adam bu hareketi sonrası sarı kart gördü.

İşte o anlar...

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